Число «заминированных» пассажирских самолетов возросло до 10

20 Март 2020 2020-03-20T18:32:16+03:00

Изменить размер текста: A A

В пятницу, 20 марта, в московский аэропорт Шереметьево поступило анонимное сообщение о «минировании» еще семи пассажирских самолетов. Таким образом, общее количество сообщений о возможной угрозе взрыва в пятницу, 20 марта, возросло до десяти.

Как передает ТАСС со ссылкой на источник в экстренных службах, в данный момент все самолеты находятся в воздухе.

«В аэропорт Шереметьево (Москва) поступило анонимное сообщение о минировании еще семи самолетов — из Москвы в Мурманск, Архангельск, Оренбург, Уфу, Челябинск, Санкт-Петербург и рейса Новосибирск–Москва», - сообщает источник издания.

Ранее сайт kp.ru писал о том, что 20 марта на электронную почту аэропорта Шереметьево поступило анонимное сообщение о «минировании» трех пассажирских самолетов рейсов: Владивосток - Москва, Уфа - Москва и Иркутск – Москва. Днем ранее, 19 марта, неизвестные также сообщили о возможной угрозе взрыва на борту трех лайнеров: Санкт-Петербург - Москва, Москва - Уфа и Новосибирск - Москва. Сообщения были направлены на электронную почту московского аэропорта Домодедово.

ИСТОЧНИК KP.RU