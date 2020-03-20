Запущен каталог бесплатного образования COVID Education

20 Март 2020 2020-03-20T19:06:53+03:00

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В связи с карантином Школа Data Science и программирования "SkillFactory" запустила каталог бесплатного образования COVID Education. Это всевозможные образовательные платформы и ресурсы, собранные в одном месте. Здесь можно найти и глобальные порталы Coursera и Udacity, и менее масштабные онлайн-школы, а также музеи и СМИ.

Весь контент удобно поделен на 10 тематических категорий: бизнес, маркетинг, технологии, программирование, анализ данных, иностранные языки, дизайн, культура, кулинария, для детей. Это позволяет легко и быстро найти нужный курс.

Сами SkillFactory открыли два своих самых популярных курса: "Python для анализа данных" и "Дизайнер для Tilda. Стоимость каждого курса составляет 30 000 рублей, но на период карантина они доступны бесплатно.

Каталог covideducation.ru будет постоянно обновляться новыми бесплатными платформами на протяжении всего периода карантина. Поэтому если вы знаете какой-то бесплатный ресурс, еще не размещенный в каталоге, можете об этом сообщить на сайте. Его обязательно добавят.

- В текущей ситуации, когда все, включая школы, вузы, корпорации и малый бизнес уходят на карантин, мы видим, что можем быть полезны людям своей экспертизой в онлайн-образовании, - отметил Александр Ерошкин, СЕО SkillFactory.

ИСТОЧНИК KP.RU