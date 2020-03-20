2020-03-20T19:55:44+03:00
Экономика

Bloomberg: Москва не сбирается сдаваться в «нефтяной войне» с Саудовской Аравией

В издании заявили, что Москва была готова к падению цен на нефть после разрыва сделки с Эр-Риядом
Елена ГИЛЬМАНОВА
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Bloomberg: Москва не сбирается сдаваться в «нефтяной войне» с Саудовской АравиейBloomberg: Москва не сбирается сдаваться в «нефтяной войне» с Саудовской АравиейФото: REUTERS
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Президент России Владимир Путин не станет просить Саудовскую Аравию «о перемирии» в нефтяной войне. Такое заявление сделал собеседник Bloomberg

По его словам, Москва была готова к падению цен на нефть после разрыва сделки с Эр-Риядом, а позицию Саудовской Аравии российские власти считают шантажом.

В издании отмечают, что Россия сможет пережить нынешний кризис на нефтяном рынке лучше, чем саудиты, подчеркивает издание.

«Путин - не тот человек, на которого можно оказать давление», - сказал собеседник издания.

Ранее пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков заявил, что Россия не ведет «нефтяную войну» с Саудовской Аравией и выразил уверенность, что низкая цена на нефть не сможет обрушить экономику страны. В Кремле отметили, что стоимость «черного золота» в 25 долларов неприятна, но не катастрофична, поскольку у России есть финансовая подушка безопасности.

Напомним в ночь на понедельник, 9 марта, стоимость нефти упала почти на треть. Такой обвал цен произошел после срыва сделки ОПЕК+ и заявления Саудовской Аравии о наращивании добычи нефти.

ИСТОЧНИК KP.RU

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