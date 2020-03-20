2020-03-20T23:28:08+03:00
Коронавирус Covid-19

Коронавирус во Франции: за сутки заразились 1 600 человек

Жертвами коронавируса в стране стали 450 пациентов
Елена ГИЛЬМАНОВА
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Коронавирус во Франции: за сутки заразились 1600 человекКоронавирус во Франции: за сутки заразились 1600 человекФото: REUTERS
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Общее число зарегистрированных случаев заражения коронавирусом COVID-19 во Франции выросло до 12612, а за минувшие сутки выявили 1600 новых случаев. Об этом в пятницу, 20 марта, сообщил глава Генеральной дирекции здравоохранения страны Жером Саломон.

Жертвами коронавируса стали 450 человек, а в реанимации в тяжелом состоянии сейчас находятся 1297 пациентов.

Ранее сайт kp.ru сообщал о последних данных, предоставленных Всемирной организации здравоохранения. Согласно статистке ВОЗ в мире зафиксировано более 210 тысяч случаев заражение коронавирусом COVID-19. Жертвами инфекции стали более 9 тысяч пациентов.

Ранее число жертв коронавируса в Италии превысило данные по Китаю, а 20 марта был побит печальный рекорд: от коронавируса COVID-19 скончалось рекордное 627 пациентов.

Карта распространения коронавируса

ИСТОЧНИК KP.RU

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