Польское СМИ: Россия накроет Европу электронным колпаком

20 Март 2020 2020-03-20T23:55:01+03:00

Изменить размер текста: A A

Совсем скоро Россия поставит на боевое дежурство радиолокационную станцию (РЛС) нового поколения «Воронеж», и тогда Европа окажется под «электронным колпаком», поскольку этот радар способен наблюдать за воздушным движением, а также за взлетами и полетами ракет в радиусе 3000 километров, пишет польское издание Onet.

По его информации, «первый радар контейнерного типа начал работать в декабре 2019 года в Мордовии, республике, расположенной в 600 километрах к юго-востоку от Москвы». Теперь же, как сообщает издание, источники в Минобороны рассказали агентству ТАСС, что вторая такая РЛС «в краткосрочной перспективе» появится в Калининградской области.

По сведениям Onet, наша страна намерена создать несколько подобных радиолокационных станций, которые будут следить за «возможной подготовкой к авиационным или ракетным атакам на Россию».

Напомним, как писал сайт kp.ru, четыре новых РЛС «Воронеж» работают в режиме боевого дежурства в Ленинградской, Калининградской, Иркутской областях и в Краснодарском крае, еще три станции несут опытно-боевое дежурство в Оренбургской области, а также в Красноярском и Алтайском краях. Они способны одновременно обнаруживать и сопровождать до 500 объектов, причем дальность обнаружения – не три тысячи километров, как пишет польское издание, а 6000 км по горизонту и до 8000 км по вертикали.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Что за ракетный щит Россия подарила Китаю

Подобная защитная система есть лишь у Москвы и Вашингтона. Теперь будет и у Пекина (подробности).

ИСТОЧНИК KP.RU