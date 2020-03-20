2020-03-20T23:45:20+03:00
Экономика

Не избежать рецессии: экономика США переживает беспрецедентный обвал из-за COVID-19

Крупнейший инвестиционный банк Штатов предсказал потерю 12% ВВП по итогам второго квартала 2020
Елена ГИЛЬМАНОВА
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Не избежать рецессии: экономика США переживает беспрецедентный обвал из-за коронавируса COVID-19Не избежать рецессии: экономика США переживает беспрецедентный обвал из-за коронавируса COVID-19Фото: Евгения ГУСЕВА
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Крупнейший инвестиционный банк США Bank of America (BofA) сообщил о начавшемся в стране финансовом кризисе на фоне ситуации с коронавирусом нового типа.

Как сообщает телеканал CNBC, в своем докладе ведущий аналитик финансовой организации Мишель Мейер сообщила, что американская экономика уже не сможет избежать рецессии. Главной причиной такого положения специалист назвала ситуацию с распространением нового типа коронавируса COVID-19.

По ее словам, по итогам второго квартала текущего года экономика США обвалится на 12% ВВП, а по годовым итогам - сократится на 0,8%.

По состоянию на 20 марта, в Штатах зафиксировано 14 250 случаев заражений коронавируса COVID-19. Выздоровели 121 пациентов, а жертвами инфекции стали 205 человек.

Ранее сайт kp.ru писал о том, как Россия переживала экономические кризисы: каждый раз мы падали, но поднимались

ИСТОЧНИК KP.RU

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