Не избежать рецессии: экономика США переживает беспрецедентный обвал из-за COVID-19
Крупнейший инвестиционный банк США Bank of America (BofA) сообщил о начавшемся в стране финансовом кризисе на фоне ситуации с коронавирусом нового типа.
Как сообщает телеканал CNBC, в своем докладе ведущий аналитик финансовой организации Мишель Мейер сообщила, что американская экономика уже не сможет избежать рецессии. Главной причиной такого положения специалист назвала ситуацию с распространением нового типа коронавируса COVID-19.
По ее словам, по итогам второго квартала текущего года экономика США обвалится на 12% ВВП, а по годовым итогам - сократится на 0,8%.
По состоянию на 20 марта, в Штатах зафиксировано 14 250 случаев заражений коронавируса COVID-19. Выздоровели 121 пациентов, а жертвами инфекции стали 205 человек.
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ИСТОЧНИК KP.RU