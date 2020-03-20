2020-03-20T23:52:24+03:00
Общество

Координатор движения «Синие ведерки»: из-за коронавируса в Москве стало меньше такси

Петр Шкуматов рассказал в эфире Радио «Комсомольская правда» о ситуации на дорогах столицы на фоне распространения COVID-19
Елена ГИЛЬМАНОВА
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Координатор движения «Синие ведерки»: из-за коронавируса в Москве стало меньше таксиКоординатор движения «Синие ведерки»: из-за коронавируса в Москве стало меньше таксиФото: Евгения ГУСЕВА
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В эфире Радио «Комсомольская правда» координатор движения «Синие ведерки» Петр Шкуматов сообщил, что в связи с коронавирусом нового типа на дорогах Москвы стало меньше такси.

«На самом деле таксистов стало меньше. Потому что часть таксистов просто перестала работать в эти дни, если такая возможность есть», - заявил он

Шкуматов напомнил, что большая часть такси в столице — это машины, которые взяты в аренду. «И аренда сама себя не заплатит, это примерно 1,5 тыс. рублей в сутки. Таксист вынужден работать просто для того, чтобы не остаться должным большую сумму денег», - отметил он.

Напомним, чтобы не допустить быстрого распространения коронавирусной инфекции, в столицы с 17 марта ввели новые ограничения. До 10 апреля текущего года в городе нельзя проводить массовые мероприятия с посещаемостью свыше 50 зрителей.

ИСТОЧНИК KP.RU

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