2020-03-21T00:27:19+03:00
В мире

США провели испытания гиперзвуковой ракеты

Пентагон сообщил, что тестовый запуск прошел успешно, и показал его видеозапись [видео]
Саша ПЯТНИЦКАЯ
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Пентагон сообщил об успешных испытаниях гиперзвуковой ракетыПентагон сообщил об успешных испытаниях гиперзвуковой ракетыФото: REUTERS
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Американские военные накануне провели успешные испытания типового корпуса планирующего блока гиперзвуковой ракеты (C-HGB), сообщило министерство обороны США.

В пресс-релизе Пентагона уточняется, что летные тесты проводились 19 марта в 22:30 по местному времени (11:30 пятницы мск) «на Тихоокеанском полигоне в Кауаи на Гавайских островах».

«Военно-морские силы и Сухопутные войска США совместно осуществили запуск C-HGB, который, развив гиперзвуковую скорость, достиг выбранной точки удара», - информирует пресс-служба американского Минобороны.

Отмечается, что эти испытания «ключевым этапом на пути» к одной из важнейших целей Пентагона – «развертыванию гиперзвукового боевого потенциала в начале-середине 2020-х годов».

По словам руководителя программ разработки стратегических систем ВМС США вице-адмирала Джона Вульфа, в ходе летных тестов систему «подвергли дополнительным нагрузкам, с которыми она успешно справилась», и теперь Штаты «готовы перейти к следующему этапу на пути к развертыванию гиперзвукового ударного потенциала», передает ТАСС.

ВМС США на своем YouTube-канале опубликовали короткую видеозапись запуска C-HGB. Видео длится всего пять секунд.

Испытания типового корпуса планирующего блока гиперзвуковой ракеты (C-HGB).Пентагон сообщил, что тестовый запуск прошел успешно

ИСТОЧНИК KP.RU

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