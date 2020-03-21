США провели испытания гиперзвуковой ракеты
Американские военные накануне провели успешные испытания типового корпуса планирующего блока гиперзвуковой ракеты (C-HGB), сообщило министерство обороны США.
В пресс-релизе Пентагона уточняется, что летные тесты проводились 19 марта в 22:30 по местному времени (11:30 пятницы мск) «на Тихоокеанском полигоне в Кауаи на Гавайских островах».
«Военно-морские силы и Сухопутные войска США совместно осуществили запуск C-HGB, который, развив гиперзвуковую скорость, достиг выбранной точки удара», - информирует пресс-служба американского Минобороны.
Отмечается, что эти испытания «ключевым этапом на пути» к одной из важнейших целей Пентагона – «развертыванию гиперзвукового боевого потенциала в начале-середине 2020-х годов».
По словам руководителя программ разработки стратегических систем ВМС США вице-адмирала Джона Вульфа, в ходе летных тестов систему «подвергли дополнительным нагрузкам, с которыми она успешно справилась», и теперь Штаты «готовы перейти к следующему этапу на пути к развертыванию гиперзвукового ударного потенциала», передает ТАСС.
ВМС США на своем YouTube-канале опубликовали короткую видеозапись запуска C-HGB. Видео длится всего пять секунд.
Испытания типового корпуса планирующего блока гиперзвуковой ракеты (C-HGB).Пентагон сообщил, что тестовый запуск прошел успешно
ИСТОЧНИК KP.RU