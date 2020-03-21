21 Март 2020 2020-03-21T00:06:58+03:00

Трамп обвинил СМИ в погоне за сенсациями в связи с коронавирусом Фото: REUTERS

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Президент Соединённых Штатов Дональд Трамп упрекнул журналистов в погоне за сенсационными новостями вокруг эпидемии коронавируса COVID-19.

«Вы - ужасный журналист, это очень скверный вопрос. Вы направляете американцам очень плохой сигнал», - ответил глава Белого дома корреспонденту, который хотел узнать, что глава государства может сказать в это сложное время, когда столько людей умерли или болеют.

«Американский народ ждет ответов и надеется. А вы работаете на сенсации», - отметил американский лидер.

Сайт kp.ru писал, что в ходе своего брифинга Трамп сообщил, что доволен тем, как США борются с коронавирусом и «Система работает». Однако он предложил дождаться результатов через 14 дней, чтобы понять, чего действительно удалось достичь.

Отметим, что незадолго до речи американского лидера госсекретарь Соединённых Штатов Майк Помпео заявил, что Россия, Китай и Иран якобы распространяют дезинформацию о COVID-19 и Штаты «точно видели», как фейки «исходит из этих стран».

ИСТОЧНИК KP.RU