В Москве тушат пожар в общежитии МГУПП

21 Март 2020 2020-03-21T01:17:29+03:00

Четыре человека обратились за помощью к медикам Фото: Михаил ФРОЛОВ

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Поздним вечером в пятницу, 20 марта, вспыхнул пожар в четырехэтажном здании общежития Московского государственного университета пищевых производств (МГУПП) на севере столицы, к этому часу огнеборцам удалось его потушить, сообщила пресс-служба столичного главка МЧС. Общая площадь возгорания составила около 60 квадратных метров.

Сообщение о пожаре на втором этаже здания, расположенного по адресу: улица Панфилова, 18, поступила на пульт дежурного в 22:43. прибывшие на место ЧП пожарные с помощью лестниц спасли четверых обитателей общежития, в котором проживает 369 человек. Всем четверым понадобилась медицинская помощь, их осматривают врачи «Скорой».

Спасатели уточняют: в 23:30 пожар был локализован, а в 23:34 – полностью потушен.

Напомним, как писал сайт kp.ru, 6 марта в Москве тушили два пожара – в отеле «Неаполь» и в торговом центре «Фили».

ИСТОЧНИК KP.RU