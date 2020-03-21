2020-03-21T01:17:29+03:00
Происшествия

В Москве тушат пожар в общежитии МГУПП

По предварительной информации, помощь медиков понадобилась четверым
Саша ПЯТНИЦКАЯ
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Четыре человека обратились за помощью к медикамЧетыре человека обратились за помощью к медикамФото: Михаил ФРОЛОВ
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Поздним вечером в пятницу, 20 марта, вспыхнул пожар в четырехэтажном здании общежития Московского государственного университета пищевых производств (МГУПП) на севере столицы, к этому часу огнеборцам удалось его потушить, сообщила пресс-служба столичного главка МЧС. Общая площадь возгорания составила около 60 квадратных метров.

Сообщение о пожаре на втором этаже здания, расположенного по адресу: улица Панфилова, 18, поступила на пульт дежурного в 22:43. прибывшие на место ЧП пожарные с помощью лестниц спасли четверых обитателей общежития, в котором проживает 369 человек. Всем четверым понадобилась медицинская помощь, их осматривают врачи «Скорой».

Спасатели уточняют: в 23:30 пожар был локализован, а в 23:34 – полностью потушен.

Напомним, как писал сайт kp.ru, 6 марта в Москве тушили два пожара – в отеле «Неаполь» и в торговом центре «Фили».

ИСТОЧНИК KP.RU

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