В Москве тушат пожар в общежитии МГУПП
Поздним вечером в пятницу, 20 марта, вспыхнул пожар в четырехэтажном здании общежития Московского государственного университета пищевых производств (МГУПП) на севере столицы, к этому часу огнеборцам удалось его потушить, сообщила пресс-служба столичного главка МЧС. Общая площадь возгорания составила около 60 квадратных метров.
Сообщение о пожаре на втором этаже здания, расположенного по адресу: улица Панфилова, 18, поступила на пульт дежурного в 22:43. прибывшие на место ЧП пожарные с помощью лестниц спасли четверых обитателей общежития, в котором проживает 369 человек. Всем четверым понадобилась медицинская помощь, их осматривают врачи «Скорой».
Спасатели уточняют: в 23:30 пожар был локализован, а в 23:34 – полностью потушен.
Напомним, как писал сайт kp.ru, 6 марта в Москве тушили два пожара – в отеле «Неаполь» и в торговом центре «Фили».
ИСТОЧНИК KP.RU