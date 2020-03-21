2020-03-21T01:28:31+03:00
Коронавирус Covid-19

В Британии из-за коронавируса закроют пабы, рестораны, кафе и ночные клубы

Об этом подданным Соединенного Королевства объявил премьер Борис Джонсон
Поделиться:
Комментарии: comments1
Ранее британцам просто рекомендовали воздержаться от посещения ресторанов и пабовРанее британцам просто рекомендовали воздержаться от посещения ресторанов и пабовФото: REUTERS
Изменить размер текста:

В Великобритании с субботы, 21 марта, на время объявленной ВОЗ пандемии коронавируса COVID-19 закроются все бары, рестораны, кафе, ночные клубы и другие увеселительные заведения, а также непродовольственные магазины, спортзалы и прочие публичные учреждения.

Об этом на специальной пресс-конференции объявил премьер-министр страны Борис Джонсон, отметив, что правительство решило усилить ранее принятые меры по борьбе с распространением инфекции.

«Нам нужно держать людей по отдельности. Поэтому мы просим все пабы, кафе, ночные клубы, рестораны закрыться сегодня вечером и не открываться завтра. То же самое мы просим сделать спортивные клубы и спортзалы», - сказал британский премьер.

Карта распространения коронавируса

Я смогу это пережить!.Звезды запустили флешмоб против коронавируса – они показывают, как правильно мыть руки

Новость дополняется.

ИСТОЧНИК KP.RU

Еще больше материалов по теме: «Распространение коронавируса в мире»

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
WSJ: США могут заключить «нефтяной союз» с Саудовской Аравией
КНДР вновь запустила «неопознанный снаряд» в сторону Японского моря
В Британии из-за коронавируса закроют пабы, рестораны, кафе и ночные клубы
В Москве тушат пожар в общежитии МГУПП
Трамп обвинил СМИ в погоне за сенсациями в связи с коронавирусом
США провели испытания гиперзвуковой ракеты
Координатор движения «Синие ведерки»: из-за коронавируса в Москве стало меньше такси
Не избежать рецессии: экономика США переживает беспрецедентный обвал из-за COVID-19
Польское СМИ: Россия накроет Европу электронным колпаком
Коронавирус во Франции: за сутки заразились 1 600 человек
Падение цен на нефть: стоимость марки Brent опустилась до 27 долларов
Профессор Виктор Зуев рассказал, как можно обезопасить себя от вирусов и укрепить иммунитет
NYT: благодаря санкциям Россия укрепила экономику и может противостоять кризису
Вирус не летает на метле: профессор Виктор Зуев рассказал, нужны ли маски и когда
Россиян из Испании, Черногории, Португалии и Молдавии эвакуируют за три дня
Распространение коронавируса в мире: число заразившихся превысило 210 тысяч человек