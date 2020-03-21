В Британии из-за коронавируса закроют пабы, рестораны, кафе и ночные клубы
В Великобритании с субботы, 21 марта, на время объявленной ВОЗ пандемии коронавируса COVID-19 закроются все бары, рестораны, кафе, ночные клубы и другие увеселительные заведения, а также непродовольственные магазины, спортзалы и прочие публичные учреждения.
Об этом на специальной пресс-конференции объявил премьер-министр страны Борис Джонсон, отметив, что правительство решило усилить ранее принятые меры по борьбе с распространением инфекции.
«Нам нужно держать людей по отдельности. Поэтому мы просим все пабы, кафе, ночные клубы, рестораны закрыться сегодня вечером и не открываться завтра. То же самое мы просим сделать спортивные клубы и спортзалы», - сказал британский премьер.
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ИСТОЧНИК KP.RU
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