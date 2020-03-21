В Британии из-за коронавируса закроют пабы, рестораны, кафе и ночные клубы

21 Март 2020 2020-03-21T01:28:31+03:00

Ранее британцам просто рекомендовали воздержаться от посещения ресторанов и пабов Фото: REUTERS

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В Великобритании с субботы, 21 марта, на время объявленной ВОЗ пандемии коронавируса COVID-19 закроются все бары, рестораны, кафе, ночные клубы и другие увеселительные заведения, а также непродовольственные магазины, спортзалы и прочие публичные учреждения.

Об этом на специальной пресс-конференции объявил премьер-министр страны Борис Джонсон, отметив, что правительство решило усилить ранее принятые меры по борьбе с распространением инфекции.

«Нам нужно держать людей по отдельности. Поэтому мы просим все пабы, кафе, ночные клубы, рестораны закрыться сегодня вечером и не открываться завтра. То же самое мы просим сделать спортивные клубы и спортзалы», - сказал британский премьер.

Карта распространения коронавируса

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1080" height="1080" src="https://www.kp.ru/video/embed/766761" frameborder="0"></iframe> Я смогу это пережить!.Звезды запустили флешмоб против коронавируса – они показывают, как правильно мыть руки

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ИСТОЧНИК KP.RU