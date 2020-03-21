КНДР вновь запустила «неопознанный снаряд» в сторону Японского моря

21 Март 2020 2020-03-21T02:19:59+03:00

Это уже третье испытание в КНДР с начала марта Фото: REUTERS

Первыми об этом, как обычно, сообщили южнокорейские военные, наблюдающие за северными соседями

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В ночь на субботу, 21 марта, Северная Корея вновь запустила в сторону Японского моря как минимум один «неопознанный реактивный снаряд», сообщает южнокорейское агентство Yonhap со ссылкой на Комитет начальников штабов (КНШ) Республики Корея.

В заявлении военных Сеула отмечается, что они пристально наблюдают за регионом на случай новых запусков у северных соседей.

Испытания в КНДР не прошли незамеченными и в Токио. Береговая охрана Японии уже проинформировала, что запущенный Пхеньяном снаряд не достиг исключительной экономической зоны страны Восходящего Солнца в Японском море, передает агентство Kyodo.

Стоит отметить, что это уже третье испытание в КНДР с начала марта. Каждый раз о новых запусках «неопознанных снарядов» на территории соседей первыми сообщают южнокорейские военные. Как писал сайт kp.ru, в Японии считают, что Северная Корея испытывает баллистические ракеты малой дальности.

ИСТОЧНИК KP.RU