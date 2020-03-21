Абэ велел оперативно информировать японцев о ракетных пусках КНДР

21 Март 2020 2020-03-21T08:59:21+03:00

Премьер Японии распорядился собрать и проанализировать все данные о нынешних испытаниях в Северной Корее

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Премьер Японии Синдзо Абэ поручил профильным министерствам и ведомствам собрать и проанализировать всю информацию о нынешних испытаниях в Северной Корее, убедиться в безопасности японской авиации и судоходства в регионе, а также оперативно информировать жителей страны Восходящего Солнца о ракетных пусках КНДР, передает агентство Kyodo.

Кроме того, Синдзо Абэ предупредил правительство, что нужно быть готовыми к любому «непредвиденному развитию ситуации».

Напомним, как писал сайт kp.ru, в ночь на субботу, 21 марта, южнокорейские военные сообщили, что Северная Корея вновь запустила в сторону Японского моря как минимум один «неопознанный реактивный снаряд», позже они зафиксировали и второй запуск.

В Токио считают, что КНДР испытала две баллистические ракеты малой дальности. Представители Японии отметили, что ни одна из них исключительной экономической зоны страны не достигла.

ИСТОЧНИК KP.RU