2020-03-21T05:15:46+03:00
Политика

«Не надо валить с больной головы на здоровую»: Пушков ответил на обвинения США в адрес России

Политик отметил, что Помпео, обвинивший нашу страну в распространении фейков о коронавирусе, известен «гибким отношением к правде»
Саша ПЯТНИЦКАЯ
Поделиться:
Глава комитета Совета Федерации по информационной политике Алексей ПушковГлава комитета Совета Федерации по информационной политике Алексей ПушковФото: GLOBAL LOOK PRESS
Изменить размер текста:

Глава комитета Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков на своей странице в Twitter прокомментировал заявление госсекретаря США Майкла Помпео, который обвинил Россию, Китай и Иран в распространении неправдивых сведений о коронавирусе COVID-19.

«Госсекретарь Помпео, известный своим гибким отношением к правде, обвинил Россию в «дезинформации по поводу коронавируса». Но если в США много тысяч заражённых и ещё больше недовольных, это просмотр властей США, а никак не вина России», - написал Пушков.

«Не надо валить с больной головы на здоровую», - добавил он.

Напомним, как писал сайт kp.ru, по версии руководителя американского госдепартамента, три названные им страны распространяют фейки о COVID-19, чтобы «дискредитировать» действия Соединенных Штатов по борьбе с распространением этой инфекции. Причем Помпео утверждает, что Вашингтон «напрямую говорил с этими странами», требуя прекратить такую практику.

Стоит отметить, что подобные обвинения в адрес нашей страны из США звучат не впервые.

Профилактика коронавируса: 10 советов Геннадия Онищенко.«Эпидемия скоро завершится и мы вернёмся к счастливой жизни», - успокаивает Геннадий Онищенко. А для профилактики коронавируса он даёт россиянам 10 простых советов

Новость дополняется.

ИСТОЧНИК KP.RU

Еще больше материалов по теме: «Распространение коронавируса в мире»

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Американские военные в Европе заразились коронавирусом
«Не надо валить с больной головы на здоровую»: Пушков ответил на обвинения США в адрес России
Абэ велел оперативно информировать японцев о ракетных пусках КНДР
ВОЗ: За сутки во всем мире коронавирусом заразились свыше 24 тысяч человек
Три месяца «жизни» коронавируса показали в 54-секундном ролике
WSJ: США могут заключить «нефтяной союз» с Саудовской Аравией
КНДР вновь запустила «неопознанный снаряд» в сторону Японского моря
В Британии из-за коронавируса закроют пабы, рестораны, кафе и ночные клубы
В Москве тушат пожар в общежитии МГУПП
Трамп обвинил СМИ в погоне за сенсациями в связи с коронавирусом
США провели испытания гиперзвуковой ракеты
Координатор движения «Синие ведерки»: из-за коронавируса в Москве стало меньше такси
Не избежать рецессии: экономика США переживает беспрецедентный обвал из-за COVID-19
Польское СМИ: Россия накроет Европу электронным колпаком
Коронавирус во Франции: за сутки заразились 1 600 человек
Падение цен на нефть: стоимость марки Brent опустилась до 27 долларов
Профессор Виктор Зуев рассказал, как можно обезопасить себя от вирусов и укрепить иммунитет
NYT: благодаря санкциям Россия укрепила экономику и может противостоять кризису
Вирус не летает на метле: профессор Виктор Зуев рассказал, нужны ли маски и когда
Россиян из Испании, Черногории, Португалии и Молдавии эвакуируют за три дня
Распространение коронавируса в мире: число заразившихся превысило 210 тысяч человек