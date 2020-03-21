«Не надо валить с больной головы на здоровую»: Пушков ответил на обвинения США в адрес России

21 Март 2020 2020-03-21T05:15:46+03:00

Политик отметил, что Помпео, обвинивший нашу страну в распространении фейков о коронавирусе, известен «гибким отношением к правде»

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Глава комитета Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков на своей странице в Twitter прокомментировал заявление госсекретаря США Майкла Помпео, который обвинил Россию, Китай и Иран в распространении неправдивых сведений о коронавирусе COVID-19.

«Госсекретарь Помпео, известный своим гибким отношением к правде, обвинил Россию в «дезинформации по поводу коронавируса». Но если в США много тысяч заражённых и ещё больше недовольных, это просмотр властей США, а никак не вина России», - написал Пушков.

«Не надо валить с больной головы на здоровую», - добавил он.

Напомним, как писал сайт kp.ru, по версии руководителя американского госдепартамента, три названные им страны распространяют фейки о COVID-19, чтобы «дискредитировать» действия Соединенных Штатов по борьбе с распространением этой инфекции. Причем Помпео утверждает, что Вашингтон «напрямую говорил с этими странами», требуя прекратить такую практику.

Стоит отметить, что подобные обвинения в адрес нашей страны из США звучат не впервые.

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ИСТОЧНИК KP.RU