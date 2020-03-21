Центробанк поддержит ипотечное кредитование и финансовый сектор

21 Март 2020 2020-03-21T14:19:17+03:00

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Центральный Банк России примет дополнительные меры в рамках оказания поддержки российскому финансовому сектору и ипотечному кредитованию. Об этом сообщила глава регулятора Эльвира Набиуллина.

По ее словам, многие банки просили включить ипотечные ценные бумаги в ломбардный список, и ЦБ пошел им на встречу. Также было облегчено регулирование, чтобы учреждения охотнее выдавали ипотеку с небольшим первоначальным взносом.

Для самих банков и других организаций решили ввести послабления. Это касается, в частности, предприятий транспорта туризма, малого бизнеса и людей, заболевших коронавирусом.

"Мы будем мониторить ситуацию и, если потребуется, будем расширять меры поддержки на иные категории. Это будет касаться не только банков, но и микрофинансовых организаций", - цитирует ТАСС Набиуллину.

Сайт kp.ru писал, что о простых рабочих в условиях финансового кризиса и распространения коронавируса тоже заботятся. Правительство будет внимательно следить за своевременной выплатой зарплат и случаями необоснованных сокращений персонала.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1920" height="1080" src="https://www.kp.ru/video/embed/765374" frameborder="0"></iframe> Минфин продаст валюту, чтобы компенсировать обвал цен на нефть.Федеральный бюджет России недополучил доходы

ИСТОЧНИК KP.RU