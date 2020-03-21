2020-03-21T14:19:17+03:00
Экономика

Центробанк поддержит ипотечное кредитование и финансовый сектор

Приняты дополнительные решения по регуляторным послаблениям
Екатерина БЕЛОКОНОВА
Поделиться:
Комментарии: comments1
Председатель Банка России Эльвира НабиуллинаПредседатель Банка России Эльвира НабиуллинаФото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
Изменить размер текста:

Центральный Банк России примет дополнительные меры в рамках оказания поддержки российскому финансовому сектору и ипотечному кредитованию. Об этом сообщила глава регулятора Эльвира Набиуллина.

По ее словам, многие банки просили включить ипотечные ценные бумаги в ломбардный список, и ЦБ пошел им на встречу. Также было облегчено регулирование, чтобы учреждения охотнее выдавали ипотеку с небольшим первоначальным взносом.

Для самих банков и других организаций решили ввести послабления. Это касается, в частности, предприятий транспорта туризма, малого бизнеса и людей, заболевших коронавирусом.

"Мы будем мониторить ситуацию и, если потребуется, будем расширять меры поддержки на иные категории. Это будет касаться не только банков, но и микрофинансовых организаций", - цитирует ТАСС Набиуллину.

Сайт kp.ru писал, что о простых рабочих в условиях финансового кризиса и распространения коронавируса тоже заботятся. Правительство будет внимательно следить за своевременной выплатой зарплат и случаями необоснованных сокращений персонала.

Минфин продаст валюту, чтобы компенсировать обвал цен на нефть.Федеральный бюджет России недополучил доходы

ИСТОЧНИК KP.RU

Еще больше материалов по теме: «Падение цен на нефть и курса рубля»

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Лукашенко: Россия поддержала предложения Белоруссии по поставкам нефти
Грузия объявляет чрезвычайное положение из-за коронавируса
Российские кинотеатры из-за коронавируса потеряли 43% зрителей
Центробанк поддержит ипотечное кредитование и финансовый сектор
Мишустин рассказал, когда мировая экономика начнет восстанавливаться
Мишустин предостерег предприятия от сокращений персонала на фоне коронавируса
Вице-премьер Белоусов прогнозирует цены на нефть в 35-40 долларов
ОПЕК пригласил нефтяного регулятора США на заседание организации
Токио продолжает готовиться к Олимпиаде-2020, несмотря на коронавирус
Эксперт назвал сроки спада пандемии коронавируса в России
Стало известно, кто озвучил Муслима Магомаева в биографическом сериале
Более 20 тысяч человек решились заразиться вирусами в поисках вакцины
Первые дела за нарушение самоизоляции возбуждены на Ставрополье
Российские тест-системы для диагностики коронавируса получили 13 стран
ЕГЭ-2020 предлагают провести дистанционно из-за коронавируса
Ассоциация адвокатов Италии призвала отменить санкции против России
Коронавирус на Украине: число зараженных возросло до 41 человека
В Таиланде за сутки выявлено 89 случаев заражения коронавируса
Один из самых дорогих художников мира посвятил картину коронавирусу
В распространении коронавируса в Германии выявлена аномалия
Познер назвал сроки окончания пандемии коронавируса COVID-19
США обвинили Россию в использовании энергетики для враждебных целей
Депутат Миронов предложил дополнительно проиндексировать пенсии и зарплаты
Три миллиона предпринимателей могут прекратить работу из-за коронавируса
В Китае после вспышки коронавируса начали открываться музеи и парки
Участники «Евровидения» в 2021 году не смогут выступить с уже заявленными песнями
Американские военные в Европе заразились коронавирусом