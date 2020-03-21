2020-03-21T14:34:18+03:00
Политика

Лукашенко: Россия поддержала предложения Белоруссии по поставкам нефти

Поставки сырья на НПЗ республики были частично приостановлены 1 января
Екатерина БЕЛОКОНОВА
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Александр ЛукашенкоАлександр ЛукашенкоФото: REUTERS
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Россия полностью поддержала новые предложения Белоруссии по поставкам нефти. Об этом стало известно в субботу, 21 марта, во время совещания президента республики Александра Лукашенко с членами правительства.

"Я поручал, чтобы рассмотрели новые предложения Российской Федерации по поставкам углеводородного сырья. Они поступили от россиян три дня назад. Я так понимаю, россияне полностью пошли на наши предложения по поставкам нефти?" - спросил глава государства.

Руководитель администрации президента ответил ему утвердительно, добавив, что ответные предложения Москвы были рассмотрены на заседании рабочей группы.

На совещании же в субботу правительство обсудит комплекс вопросов, касающихся покупки нефти, загрузки нефтеперерабатывающих предприятий и удовлетворения спроса на сырье внутри страны, а также за границей, передает БелТА.

Напомним, что поставки российского топлива на белорусские НПЗ были частично приостановлены 1 января 2020 года. Москва и Минск не смогли заключить соглашение. Сайт kp.ru писал, что падение цен на нефть предоставило республике дополнительные возможности договориться с Россией о поставкам.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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