Лукашенко: Россия поддержала предложения Белоруссии по поставкам нефти
Россия полностью поддержала новые предложения Белоруссии по поставкам нефти. Об этом стало известно в субботу, 21 марта, во время совещания президента республики Александра Лукашенко с членами правительства.
"Я поручал, чтобы рассмотрели новые предложения Российской Федерации по поставкам углеводородного сырья. Они поступили от россиян три дня назад. Я так понимаю, россияне полностью пошли на наши предложения по поставкам нефти?" - спросил глава государства.
Руководитель администрации президента ответил ему утвердительно, добавив, что ответные предложения Москвы были рассмотрены на заседании рабочей группы.
На совещании же в субботу правительство обсудит комплекс вопросов, касающихся покупки нефти, загрузки нефтеперерабатывающих предприятий и удовлетворения спроса на сырье внутри страны, а также за границей, передает БелТА.
Напомним, что поставки российского топлива на белорусские НПЗ были частично приостановлены 1 января 2020 года. Москва и Минск не смогли заключить соглашение. Сайт kp.ru писал, что падение цен на нефть предоставило республике дополнительные возможности договориться с Россией о поставкам.
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ИСТОЧНИК KP.RU
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