Лукашенко: Россия поддержала предложения Белоруссии по поставкам нефти

21 Март 2020 2020-03-21T14:34:18+03:00

Изменить размер текста: A A

Россия полностью поддержала новые предложения Белоруссии по поставкам нефти. Об этом стало известно в субботу, 21 марта, во время совещания президента республики Александра Лукашенко с членами правительства.

"Я поручал, чтобы рассмотрели новые предложения Российской Федерации по поставкам углеводородного сырья. Они поступили от россиян три дня назад. Я так понимаю, россияне полностью пошли на наши предложения по поставкам нефти?" - спросил глава государства.

Руководитель администрации президента ответил ему утвердительно, добавив, что ответные предложения Москвы были рассмотрены на заседании рабочей группы.

На совещании же в субботу правительство обсудит комплекс вопросов, касающихся покупки нефти, загрузки нефтеперерабатывающих предприятий и удовлетворения спроса на сырье внутри страны, а также за границей, передает БелТА.

Напомним, что поставки российского топлива на белорусские НПЗ были частично приостановлены 1 января 2020 года. Москва и Минск не смогли заключить соглашение. Сайт kp.ru писал, что падение цен на нефть предоставило республике дополнительные возможности договориться с Россией о поставкам.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1920" height="1080" src="https://www.kp.ru/video/embed/765374" frameborder="0"></iframe> Минфин продаст валюту, чтобы компенсировать обвал цен на нефть.Федеральный бюджет России недополучил доходы

ИСТОЧНИК KP.RU