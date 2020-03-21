Чингачгук - Гойко Митич сидит в карантине по коронавирусу в Германии

21 Март 2020 2020-03-21T14:57:29+03:00

Изменить размер текста: A A

Югославский актер Гойко Митич, известный по ролям индейцев, в частности Чингачгука, попал в карантин, который был введен из-за распространения коронавируса.

Каскадер отправился на другой край света - на Чукотку, вместе с другими членами жюри и гостями фестиваля "Золотой ворон". Из-за плохой погоды обратный рейс из Анадыря в Москву отменили, многие иностранцы пропустили стыковочные рейсы, а вернувшись в Европу, попали в карантин. 79-летняя суперзвезда немецких вестернов стал одним из них.

Перед тем, как оказаться запертым в четырех стенах у себя в квартире в Германии, Митич успел покататься собачьих упряжках и снегокатах и даже с достоинством перенес пургу. А за несколько часов до вылета дал интервью "Комсомолке". Беседа проходила на смеси русского и сербского.

"Чингачгук" поделился, что из-за коронавируса многие его выступления и творческие вечера отменили. Также в Германии закрыли школы, но актер призывает не бояться.

"Я думаю, это такая, как бы сказать по-русски… паника. Не так страшно, как они говорят... Ведь еще есть грипп, от которого каждый год умирает огромное количество людей - но мы спокойно это принимаем, потому что привыкли. Думаю, если у человека хороший иммунитет, ему вирусы не так страшны", - предположил Гойко Митич.

Сайт kp.ru писал, что одной из последних работ югославского артиста стал фильм "Балканский рубеж". Драма посвящена трагическим событиям в Косово.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1920" height="1080" src="https://www.kp.ru/video/embed/767822" frameborder="0"></iframe> Как коронавирус распространяется по планете.На этом видео три месяца «жизни» коронавируса показаны за 54 секунды

ИСТОЧНИК KP.RU