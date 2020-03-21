Была названа серьезная опасность туалетной бумаги

21 Март 2020 2020-03-21T15:45:45+03:00

Специалист назвала болезни, которые может вызвать это средство гигиены

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Врач-дерматолог Ирина Скорогудаева сообщила, что при неправильном выборе туалетная бумага может вызвать ряд болезней.

По словам специалиста, некачественные образцы туалетной бумаги могут стать причиной воспаления, геморроя и даже онкологических заболеваний.

«Некачественные образцы этого средства гигиены могут стать причиной геморроя, воспаления и даже онкологических заболеваний», - рассказала врач в беседе с газетой «Вечерняя Москва».

Скорогудаева обратила внимание на то, что сейчас существует много вариантов этого средства гигиены с ароматизаторами, красителями и добавками, наличие которых может вызвать «раздражения в паховой зоне и в местах непосредственного контакта с бумагой».

Врач рекомендовала использовать туалетную бумагу без ароматизаторов, цветных принтов и оттенков, сделанную из чистой целлюлозы, без вторично переработанного сырья, так как в данном случае применяется токсический хлор.

Специалист также сообщила о вреде влажных салфеток, в которых может использоваться химикатов, а также спирт, что вызывает сыпи и сухость.

Ранее сайт kp.ru рассказывал об исследовании Роскачества, в котором говорилось о том, какая туалетная бумага самая лучшая.

ИСТОЧНИК KP.RU