МИД: Вашингтон стремится «подложить мину» под «Северный поток-2»

21 Март 2020 2020-03-21T16:45:25+03:00

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Вашингтон стремится «подложить мину» под проект трубопровода «Северный поток - 2». Такое заявление сделал замглавы Министерства иностранных дел Сергей Рябков.

«Американцы неприкрыто стремятся «подложить мину» под «Северный поток — 2», теперь выпустили очередь инсинуаций по поводу линии, проводимой нами на мировых энергетических рынках в условиях крайней волатильности цен», - сообщил дипломат.

Рябков отметил, что рассуждения о «российском энергетическом оружии» Москва слышит уже не в первый раз. По его словам, нет сомнений, что в Вашингтоне «будут на этом тезисе "гарцевать" и в дальнейшем».

Напомним, ранее Штаты обвинили Россию в использовании энергетики для враждебных целей, при этом без уточнения где и когда именно. Тем не менее пока Вашингтон отказался комментировать возможность введения новых санкций против Москвы.

ИСТОЧНИК KP.RU