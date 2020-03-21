2020-03-21T16:45:25+03:00
Политика

МИД: Вашингтон стремится «подложить мину» под «Северный поток-2»

Рябков ответил на заявление США об «энергетическом оружии» России
Елена ГИЛЬМАНОВА
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МИД: Вашингтон стремится «подложить мину» под «Северный поток-2»МИД: Вашингтон стремится «подложить мину» под «Северный поток-2»Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
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Вашингтон стремится «подложить мину» под проект трубопровода «Северный поток - 2». Такое заявление сделал замглавы Министерства иностранных дел Сергей Рябков.

«Американцы неприкрыто стремятся «подложить мину» под «Северный поток — 2», теперь выпустили очередь инсинуаций по поводу линии, проводимой нами на мировых энергетических рынках в условиях крайней волатильности цен», - сообщил дипломат.

Рябков отметил, что рассуждения о «российском энергетическом оружии» Москва слышит уже не в первый раз. По его словам, нет сомнений, что в Вашингтоне «будут на этом тезисе "гарцевать" и в дальнейшем».

Напомним, ранее Штаты обвинили Россию в использовании энергетики для враждебных целей, при этом без уточнения где и когда именно. Тем не менее пока Вашингтон отказался комментировать возможность введения новых санкций против Москвы.

ИСТОЧНИК KP.RU

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