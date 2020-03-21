2020-03-21T18:35:24+03:00
Общество

В Госдуме поддержали идею дополнительно проиндексировать пенсии и зарплаты

Депутат «Единой России» отметил, что такая мера «не обрушит рубль»
Елена ГИЛЬМАНОВА
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В Госдуме поддержали идею дополнительно проиндексировать пенсии и зарплатыВ Госдуме поддержали идею дополнительно проиндексировать пенсии и зарплатыФото: Анатолий ЖДАНОВ
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Депутат Госдумы от «Единой России» Михаил Тарасенко поддержал идею провести дополнительную индексацию пенсий, а также зарплат работникам учреждений и предприятий всех форм собственности.

Сайт kp.ru писал, что с таким предложением выступил руководитель фракции «Справедливая Россия» Сергей Миронов. По его словам, такая мера позволит смягчить последствия снижения курса рубля, падения цен на нефть и эпидемии коронавируса COVID-19.

Тарасенко назвал идею позитивной, однако отметил, что, когда речь идет об НДФЛ, это прежде всего нагрузка на местные бюджеты, поэтому необходимо все считать. «Это на уровне лозунгов не решается», - заявил он.

«Все это надо считать комплексно. Эти меры необязательно приведут к положительному результату (...) Но то, что это не обрушит рубль, это я достаточно уверенно говорю, потому что цена труда в России очень низкая», - передает РИА-Новости слова депутата.

Политик не исключил, что аналогичные инициативы «с определёнными нюансами» предложат другие фракции и каждая из них сможет высказать своё мнение.

ИСТОЧНИК KP.RU

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