2020-03-21T19:52:17+03:00
Коронавирус Covid-19

Правительство Латвии переходит на работу в удалённом режиме из-за COVID-19

Ранее коронавирус подтвердили у одного из депутатов Сейма
Елена ГИЛЬМАНОВА
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Премьер-министр Латвии Кришьянис КариньшПремьер-министр Латвии Кришьянис КариньшФото: GLOBAL LOOK PRESS
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На фоне ситуации с распространением коронавируса COVID-19 правительство Латвии переходит на работу в удалённом режиме. Об этом сообщил премьер-министр страны Кришьянис Кариньш.

«Давайте сохранять спокойствие и продолжать работу. Вместе нам это по силам», - заявил глава латвийского правительства.

Он отметил, что работа кабмина и заседания правительства будет проходить все так же непрерывно, но уже дистанционно.

Незадолго до этого сообщения коронавирус диагностировали депутата Сейма Латвии Артуса Кайминьша.

«С 17 марта из-за плохого самочувствия я был один. Вчера сдал анализ на COVID-19 и сегодня мне позвонил и сообщили о позитивном результате», - рассказал политик на своей странице в Facebook.

Депутат попросил прощения у всех, с кем встречался 15 и 16 марта и поправил их также сдать анализы на наличие коронавируса

Напомним, днем ранее, 20 марта, коронавирусная инфекция была подтверждена у одного из сотрудников Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ). Позже генсека ООН Стефан Дюжаррик сообщил о том, что COVID-19 инфицированы двадцать четыре сотрудника Организации Объединённых Наций, в том числе глава Всемирной продовольственной организации Дэвид Бизли.

ИСТОЧНИК KP.RU

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