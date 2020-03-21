2020-03-21T20:31:27+03:00
Коронавирус Covid-19

Россия окажет Италии помощь в борьбе с коронавирусом COVID-19

Путин и итальянский премьер обсудили ситуацию с распространением коронавируса
Елена ГИЛЬМАНОВА
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Россия окажет Италии помощь в борьбе с коронавирусомРоссия окажет Италии помощь в борьбе с коронавирусомФото: REUTERS
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В субботу, 21 марта, российский президент России Владимир Путин и председатель Совета министров Италии Джузеппе Конте в ходе телефонного разговора обсудили ситуацию с распространением коронавируса COVID-19. Об этом сообщили в Кремле.

Российский лидер сообщил, что Россия окажет Италии необходимую помощь в борьбе с коронавирусом. Планируется поставить в страну средства защиты, мобильные комплексы для дезинфекции, а также медицинское оборудование.

Более того в Италию направят бригады российских специалистов для помощи.

Как сообщал сайт kp.ru, среди всех европейских стран в Италии самая тяжёлая ситуация. Число жертв коронавируса в Италии превысило данные по Китаю, а 20 марта был побит печальный рекорд: от COVID-19 скончалось 627 человек.

По последним данным общее число подтвержденных случаев заболевания COVID-19 в Италии выросло до 53 578, а жертвами заболевания стали уже 4 825 человек.

ИСТОЧНИК KP.RU

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