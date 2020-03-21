21 Март 2020 2020-03-21T22:23:39+03:00

Песков: для победы над коронавирусом необходимо объединить усилия всех стран Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Пресс-секретарь президента России отметил, что на сегодняшний день все страны мира столкнулись с серьезной угрозой

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Для победы над коронавирусом COVID-19 необходимо объединить усилия всех стран. Такое заявление сделал пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

«Сейчас практически все страны мира столкнулись с серьезной угрозой коронавируса. Для победы над ним нам всем необходимо объединение усилий и возможностей», - сказал представитель Кремля.

Песков отметил, что только вместе, все страны смогут взять под контроль распространение коронавируса.

Как сообщал сайт kp.ru, по последним данным количество подтвержденных случаев заболевания COVID-19 во всем мире превысило 300 тысяч и только за сутки было выявлено 50 тысяч заболевших. В Китае уже приступили к испытаниям вакцины от нового коронавируса на людях. Китайские военные медики совместно с фармацевтами разработали препарат на основе опыта по созданию вакцины против вируса Эболы.

ИСТОЧНИК KP.RU