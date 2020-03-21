Трамп предложил лидеру КНДР сотрудничество в борьбе с коронавирусом

21 Март 2020 2020-03-21T23:09:58+03:00

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Вашингтон предлагает сотрудничество Пхеньяну в борьбе с коронавирусом и при необходимости готов оказать помощь. Об этом говорится в личном письме, которое президент Соединенных Штатов Дональд Трамп направил лидеру Северной Кореи Ким Чен Ыну.

По данным Центрального телеграфного агентства Кореи (ЦТАК), американский лидер направил своему северокорейскому коллеги письмо с объяснением своего плана по продвижению двухсторонних отношений между странами и сообщил, что на него произвели впечатление усилия, предпринятые Ким Чен Ыном для защиты народа КНДР от коронавируса.

На данный момент в Северной Корее не сообщается о случаях заражения COVID-19. В Соединённых Штатах зарегистрировано 16 018 случаев заражений COVID-19, выздоровели 121 пациент, а жертвами заболевания стали уже 210 человек. При этом ранее в ходе своего брифинга Трамп сообщил, что доволен тем, как США борются с коронавирусом. По его словам, «система работает».

ИСТОЧНИК KP.RU