В Лондоне бездомных поселят в отели на время карантина по коронавирусу
В Лондоне на время всеобщей изоляции из-за коронавируса позаботились о тех, кому просто негде проводить карантин. Для бездомных приготовили порядка 300 номеров в гостиницах столицы Великобритании. Идея принадлежит благотворительным организациям, которые начали сбор денег для этого. Мнициативу поддержали лондонские власти, Мэр Лондона Садик Хан договорился с отельерами о брони на номера со скидкой на период до 12 недель.
- Вспышка коронавируса поражает всех в Лондоне, и мы должны сделать все от нас зависящее, чтобы сохранить здоровье каждого - не в последнюю очередь тех лондонцев, которым грозит спать каждую ночь на улицах столицы,- приводит его слова The Mirror.
Бездомные люди находятся в группе риска. Часто у них болезни верхних дыхательных путей и другие заболевания, у них нет возможности часто мыть руки и тем более, носить медицинские маски.
Номера в отелях эта категория жильцов сможет использовать для социальной изоляции на время всеобщего карантина.
ИСТОЧНИК KP.RU