2020-03-22T00:49:12+03:00
Происшествия

В Уфе сотрудники ФСБ открыли огонь при задержании предполагаемых террористов

У силовиков появилась информация, что в автомобиле перевозят взрывчатку
Юлия САЛЬНИКОВА
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Спецоперация прошла на дороге из Демского районаСпецоперация прошла на дороге из Демского районаФото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН
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Во время спецоперации ФСБ в Уфе силовики открыли огонь, чтобы остановить машину. В автомобиле находились террористы, которые перевозили взрывчатку.

Информированный источник сообщил изданию, что спецоперацию проводили перед въездом в город на дороге из Демского района. Местные СМИ сообщают, что движение на этом участке закрыто - водителей временно не пускают по трассе.

- В ходе операции силовикам пришлось применить оружие, машина была обстреляна. Есть погибшие, есть задержанные. На месте работает саперная группа,- сообщил источник РИА Новости.

В Службе Безопасности ситуацию не прокомментировали.

К декабре 2019 года во время другой спецоперации сотрудники ФСБ задержали девять террористов, которые пытались создать в России преступную сеть. В Татарстане летом того же года силовики предотвратили теракт, который хотели устроить радикалы.

ИСТОЧНИК KP.RU

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