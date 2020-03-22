В Уфе сотрудники ФСБ открыли огонь при задержании предполагаемых террористов

22 Март 2020 2020-03-22T00:49:12+03:00

У силовиков появилась информация, что в автомобиле перевозят взрывчатку

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Во время спецоперации ФСБ в Уфе силовики открыли огонь, чтобы остановить машину. В автомобиле находились террористы, которые перевозили взрывчатку.

Информированный источник сообщил изданию, что спецоперацию проводили перед въездом в город на дороге из Демского района. Местные СМИ сообщают, что движение на этом участке закрыто - водителей временно не пускают по трассе.

- В ходе операции силовикам пришлось применить оружие, машина была обстреляна. Есть погибшие, есть задержанные. На месте работает саперная группа,- сообщил источник РИА Новости.

В Службе Безопасности ситуацию не прокомментировали.

К декабре 2019 года во время другой спецоперации сотрудники ФСБ задержали девять террористов, которые пытались создать в России преступную сеть. В Татарстане летом того же года силовики предотвратили теракт, который хотели устроить радикалы.

ИСТОЧНИК KP.RU