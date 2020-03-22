2020-03-22T03:22:51+03:00
В мире

Россиян с круизного лайнера Costa Pacifica отправили спецрейсом из Рима в Москву

Две страны отказали кораблю в стыковке из-за карантина по коронавирусу
Юлия САЛЬНИКОВА
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Корабль пристал к берегу в ИталииКорабль пристал к берегу в ИталииФото: GLOBAL LOOK PRESS
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Россияне с круизного корабля Costa Pacifica возвращаются в Москву. В общей сложности самолет, который следует из Рима в российскую столицу, привезет 37 россиян и четверых граждан Белоруссии, которые также находились среди пассажиров круизного корабля.

Морское турне началось еще 3 марта, корабль вышел из борта Буэнос-Айреса. Причалить должны были к берегам Европы. Но пока плыли, в Европе ситуация резко изменилась - увеличилось число зараженных коронавирусом, Италия и вовсе стала эпицентром распространения болезни, так что властям пришлось закрывать границы и запрещать перемещения внутри станы. Испания оказалась на втором месте по числу зараженных в Европе. Поэтому круизный корабль не смог получить разрешение на стыковку - сначала отказали в Испании, потом во Франции. Сойти пассажирам на берег разрешили только в итальянской Генуи. Пассажиров сразу же направили в Рим.

- Сегодня вечером все 37 российских и 4 белорусских туриста, утром 21 марта сошедшие в Генуе, благополучно прибыли в Рим и вылетели в Москву,- сказано в сообщении посольства России в Италии.

ИСТОЧНИК KP.RU

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