В ВОЗ объяснили, защитит ли от коронавируса сезонная прививка от гриппа

22 Март 2020 2020-03-22T04:37:49+03:00

О вирусе известно не так много: инкубационный период 14 дней, тяжелее всего болезнь переносят пожилые и люди с хроническими заболеваниями Фото: REUTERS

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В ВОЗ прокомментировали утверждения, которые стали появляться в Сети в связи с распространением коронавируса в мире. Например, о том, что люди с прививкой от гриппа намного легче переносят COVID-19 или вообще могут не заразиться. Как и в случае с разными формами гриппа, прививка не является 100-процентной гарантией, она может защитить от одного штамма, но малоэффективна от другого. А в случае с коронавирусом все еще более неоднозначно.

От коронавируса у человечества иммунитета еще нет, вакцина тоже пока не разработана. О самом заболевании ученые до сих пор узнают все новые подробности. В ВОЗ не смогли подтвердить подлинность утверждений о лучшей защите от вируса среди привитых людей:

- Не существует научных свидетельств о достоверности данного факта, - сказал РИА Новости официальный представитель ВОЗ Тарик Язаревич.

Ученые не успели проверить и другую теорию, о том, что якобы заразиться можно через воду из крана. Но ранее исследователи в Гонконге заявляли, что коронавирус может попадать в квартиры к соседям через систему вентиляции.

ИСТОЧНИК KP.RU