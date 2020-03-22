2020-03-22T07:15:29+03:00
В мире

В США решили, чего не хватает самому быстрому российскому бомбардировщику Ту-160

В американском издании The National Interest Ту-160 называют самым большим и тяжелым
Юлия САЛЬНИКОВА
Поделиться:
Стратегический бомбардировщик Ту-160Стратегический бомбардировщик Ту-160Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
Изменить размер текста:

В американском консервативном журнале The National Interest вышла статья о российском бомбардировщике Ту-160. Авторы статьи называют военный летательный аппарат самым большим, самым быстрым и самым тяжелым самолетом, который когда-либо поднимался в воздух. С американским Rockwell B-1 Lancer российский Ту-160 роднят только крылья с "переменным размахом", при этом, технология, по версии автора материала, "уже не в моде".

- Хотя в конструкции Ту-160 нет серьезного конструктивного недостатка, одним из серьезных недостатков является тот факт, что он не является скрытным, отсутствуют стелс-технологии,- сказано в материале.

Ранее в Минобороны допустили, что увеличат объемы контракта стратегических Ту-160: 10 новых самолетов заказали для нужд военного ведомства, еще столько же - пройдут модернизацию. Ожидается, что в конце 2020 года состоятся испытания первого, собранного с нуля в России Ту-160М.

Полеты стратегических ракетоносцев Ту-160 с дозаправкой в воздухе от Ил-78.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В США решили, чего не хватает самому быстрому российскому бомбардировщику Ту-160
Назван средний инкубационный период коронавируса
Новый министр обороны Словакии хочет избежать "ада" в отношениях с Россией
США вышли на третье место по числу зараженных коронавирусом после Китая и Италии
В Германии оценили меры России по борьбе с коронавирусом
Певица Рианна пожертвовала 5 миллионов долларов на борьбу с коронавирусом
В ВОЗ объяснили, защитит ли от коронавируса сезонная прививка от гриппа
Саакашвили заявил, что Украина, в отличие от России, не готова к кризису
В Германии замедлились темпы распространения коронавируса
Россиян с круизного лайнера Costa Pacifica отправили спецрейсом из Рима в Москву
В Италии из-за коронавируса закрывают все предприятия, кроме стратегически важных
В Египте находятся около 2 тысяч российских туристов: В посольстве согласовывают спецрейсы для эвакуации
Вице-премьер Белоусов заявил, что Россия не хотела обвала цен на нефть: "Это инициатива арабских партнеров"