В США решили, чего не хватает самому быстрому российскому бомбардировщику Ту-160

22 Март 2020 2020-03-22T07:15:29+03:00

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В американском консервативном журнале The National Interest вышла статья о российском бомбардировщике Ту-160. Авторы статьи называют военный летательный аппарат самым большим, самым быстрым и самым тяжелым самолетом, который когда-либо поднимался в воздух. С американским Rockwell B-1 Lancer российский Ту-160 роднят только крылья с "переменным размахом", при этом, технология, по версии автора материала, "уже не в моде".

- Хотя в конструкции Ту-160 нет серьезного конструктивного недостатка, одним из серьезных недостатков является тот факт, что он не является скрытным, отсутствуют стелс-технологии,- сказано в материале.

Ранее в Минобороны допустили, что увеличат объемы контракта стратегических Ту-160: 10 новых самолетов заказали для нужд военного ведомства, еще столько же - пройдут модернизацию. Ожидается, что в конце 2020 года состоятся испытания первого, собранного с нуля в России Ту-160М.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.kp.ru/video/embed/764341" frameborder="0"></iframe> Полеты стратегических ракетоносцев Ту-160 с дозаправкой в воздухе от Ил-78.

ИСТОЧНИК KP.RU