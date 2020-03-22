В США решили, чего не хватает самому быстрому российскому бомбардировщику Ту-160
В американском консервативном журнале The National Interest вышла статья о российском бомбардировщике Ту-160. Авторы статьи называют военный летательный аппарат самым большим, самым быстрым и самым тяжелым самолетом, который когда-либо поднимался в воздух. С американским Rockwell B-1 Lancer российский Ту-160 роднят только крылья с "переменным размахом", при этом, технология, по версии автора материала, "уже не в моде".
- Хотя в конструкции Ту-160 нет серьезного конструктивного недостатка, одним из серьезных недостатков является тот факт, что он не является скрытным, отсутствуют стелс-технологии,- сказано в материале.
Ранее в Минобороны допустили, что увеличат объемы контракта стратегических Ту-160: 10 новых самолетов заказали для нужд военного ведомства, еще столько же - пройдут модернизацию. Ожидается, что в конце 2020 года состоятся испытания первого, собранного с нуля в России Ту-160М.
Полеты стратегических ракетоносцев Ту-160 с дозаправкой в воздухе от Ил-78.
ИСТОЧНИК KP.RU