2020-03-22T10:20:53+03:00
Политика

В Абхазии начались повторные выборы президента

На пост претендуют министр экономики Адгур Ардзинба, оппозиционер Аслан Бжания и бывший глава МИД Леонид Дзапшба
Ася КУЗНЕЦОВА
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В январе 2020 года оппозиционная партия "Айтаира" выступила с призывом к Хаджимбе уйти в отставку, поскольку тот не набрал большинство голосов на выборах. Фото: Дмитрий Феоктистов/ТАССВ январе 2020 года оппозиционная партия "Айтаира" выступила с призывом к Хаджимбе уйти в отставку, поскольку тот не набрал большинство голосов на выборах. Фото: Дмитрий Феоктистов/ТАСС
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По всей Абхазии началось голосование на повторных выборах президента республики. Оно проводится на 154 участках, в том числе в Москве и Черкесске. На должность главы Абхазии претендуют три кандидата: вице-премьер, министр экономики Абхазии Адгур Ардзинба, один из лидеров оппозиции депутат парламента Аслан Бжания и бывший министр внутренних дел Леонид Дзапшба.

- По всей Абхазии в 08:00 мск началось голосование на выборах президента страны, - сообщил ТАСС представитель абхазского ЦИКа.

В списках избирателей 128 тысяч человек, это больше половины всех граждан Абхазии.

Напомним, что 9 января активисты абхазской оппозиции совершили попытку штурма администрации президента. Оппозиционная партия "Айтаира" выступила с призывом к Хаджимбе уйти в отставку, поскольку тот не набрал большинство голосов на выборах.

Вечером того же дня протестующие захватили здание Администрации президента, а власти назвали это попыткой государственного переворота. Парламент Абхазии обратился к Хаджимбе с просьбой сложить полномочия добровольно, но тот заявил, что останется на посту главы.

12 января президент Абхазии Рауль Хаджимба подал в отставку.

ИСТОЧНИК KP.RU

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