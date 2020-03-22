2020-03-22T13:00:30+03:00
Политика

Украина считает свои катера достойным ответом российским десантным кораблям

В ролике украинской телерадиостудии корабли Черноморского флота России названы устаревшими
Ася КУЗНЕЦОВА
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Украина назвала свои катера достойным ответом десантным кораблям РоссииУкраина назвала свои катера достойным ответом десантным кораблям РоссииФото: REUTERS
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Украинские десантно-штурмовые катера класса "Кентавр" стали "достойным ответом устаревшим" большим десантным кораблям (БДК) Черноморского флота России, сказано в ролике телерадиостудии "Бриз" украинского Минобороны.

В видеосюжете также рассказывают, что корабли ВМФ России гораздо "медленнее и уже давно исчерпали свой ресурс", а катера Украины способны к развитию скорости до 36 узлов и к размещению 36 десантников.

Отмечается, что катера оснащены ракетами С-8.

Напомним, в феврале 2019 года Генеральном штабе украинских ВС сообщил о планах флота на принятие двух десантных кораблей класса "Кентавр" и о том, что их планируется направить в Азовское море. Катера весят 47 тонн, их длина составляет 24,3 метра, а вооружены корабли 80-миллиметровой реактивной системой залпового огня и двумя боевыми модулями с пулемётами, гранатомётом и системой дымовых завес.

ИСТОЧНИК KP.RU

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