2020-03-22T14:30:37+03:00
Коронавирус Covid-19

Дополнительные инфекционные боксы построят в нескольких российских регионах

Правительство создаст их, чтобы подготовиться к любому развитию событий
Ася КУЗНЕЦОВА
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Российское правительство построит в ряде регионов дополнительные инфекционные боксы в рамках борьбы с распространением коронавируса, рассказал вице-премьер Марат ХуснуллинРоссийское правительство построит в ряде регионов дополнительные инфекционные боксы в рамках борьбы с распространением коронавируса, рассказал вице-премьер Марат ХуснуллинФото: Иван МАКЕЕВ
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Российское правительство построит в ряде регионов дополнительные инфекционные боксы в рамках борьбы с распространением коронавируса, рассказал вице-премьер и глава департамента городского строительства Москвы Марат Хуснуллин.

- Чтобы быть готовыми к любому развитию событий, принято решение начать строить в ряде регионов дополнительные инфекционные боксы, - сообщил он в интервью программы "Москва. Кремль. Путин" на телеканале "Россия-1".

Ранее Марат Хуснуллин сообщил, что правительство России разрешило осуществлять круглосуточные поставки продуктов в магазины во избежание недостатка товаров на фоне распространения коронавируса COVID-19. Никаких проблем, в том числе скопления транспорта на дорогах, из-за этого быть не должно, рассказал вице-премьер. Он также добавил, что в случае с "зеленым коридором" речь идет об ускоренном оформлении всех документов с целью недопущения перебоев с товарами в магазинах.

ИСТОЧНИК KP.RU

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