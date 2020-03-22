В Госдуме назвали выдумкой слова США о «недостатках» российского Ту-160
Депутат Госдумы, профессиональный военный Юрий Швыткин оценил мнение американского журнала о российском самолете Ту-160. Эксперты иностранного СМИ отметили, что недостатком бомбардировщика является отсутствие стелс-технологии, которая делает борт «невидимым» для систем слежения.
Зампред комитета Госдумы по обороне Юрий Швыткин не соглашается с этой точкой зрения. Подобное, по мнению депутата, нельзя назвать недостатком.
- Самое главное: Ту-160 способен с высочайшей скоростью нести на себе до 40 тонн полезного груза — как обычных бомб, так и ядерных, -комментирует парламентарий ФАН.
Он также напомнил, что наш «Ту-160 действительно самый быстрый и самый тяжелый из всех подобных самолетов».
Ранее министерство обороны России опубликовало в сети первые кадры полета нового модернизированного стратегического ракетоносца-бомбардировщика Ту-160М.
В ведомстве отметили, что полет продолжался 34 минуты и прошел на высоте 1500 метров.
ИСТОЧНИК KP.RU