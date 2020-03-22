Мантуров: дефицита продуктов в России не будет
Торговым сетям рекомендовано делать закупки сразу на 60 дней
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Министр промышленности и торговли России Денис Мантуров заявил, что страна не будет испытывать дефицита продуктов в условиях распространения коронавируса. Спрос возрос, но на складах много товаров.
"Продуктов хватит сто процентов. Полностью затарены логистические центры, фуры подъезжают постоянно к магазинам. Увеличилась продажа бакалеи от 40% до 60%", - сказал глава ведомства.
Москвичи начали закупаться товарами первой необходимости.
Новость дополняется.
ИСТОЧНИК KP.RU
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