Мантуров: дефицита продуктов в России не будет

22 Март 2020 2020-03-22T16:03:07+03:00

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Министр промышленности и торговли России Денис Мантуров заявил, что страна не будет испытывать дефицита продуктов в условиях распространения коронавируса. Спрос возрос, но на складах много товаров.

"Продуктов хватит сто процентов. Полностью затарены логистические центры, фуры подъезжают постоянно к магазинам. Увеличилась продажа бакалеи от 40% до 60%", - сказал глава ведомства.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.kp.ru/video/embed/766831" frameborder="0"></iframe> Москвичи начали закупаться товарами первой необходимости.

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ИСТОЧНИК KP.RU