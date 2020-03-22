2020-03-22T16:25:33+03:00
Экономика

Потери аэропортов из-за коронавируса оценивают в 60 млрд рублей

К маю количество пассажиров в столичных воздушных гаванях может снизиться на 60%
Елена АКИМОВА
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Аэропорты могут недосчитаться 60 млрд рублей из-за карантинаАэропорты могут недосчитаться 60 млрд рублей из-за карантинаФото: Иван ВИСЛОВ
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Ограничения авиасообщения и карантин из-за коронавируса вынудил многих изменить свои планы. Люди массово отказываются от перелетов, в целях безопасности отменяются самые популярные рейсы.

Убытки подсчитывают не только авиакомпании, но и аэропорты. Эксперты прогнозируют, что к маю в столичных воздушных гаванях пассажиропоток может снизиться на 60 процентов. В настоящий момент Домодедово потерял 13% трафика, Внуково – 5%, а Жуковский порядка 90%.

В ассоциации «Аэропорт» оценивают совокупные потери воздушных гаваней в сумму от 50 до 60 млрд рублей. При условии, что напряженная обстановка сохранится до конца года. Большая часть потерь придется на московский авиаузел – на него приходится до 70% от всех международных рейсов. Недосчитаются выручки в воздушной гавани Красноярска, Новосибирска, Иркутска, отчасти Екатеринбурга. В ДФО — Владивостока и Хабаровска.Такой прогноз сделал глава ассоциации «Аэропорт» Виктор Горбачев.

Предполагается, что пострадает не только авиационный сегмент выручки, так и доходы от сдачи помещений в аренду. Особенно сложным периодом станет май-октябрь, так как традиционно в эти месяцы трафик пассажиров, летающих международными рейсами, увеличивается на 34-36%.

В Домодедово подтвердили, что пассажиропоток на международных линиях в первой половине марта снизился на 13% к аналогичному периоду 2019-го. Во Внуково с 1–18 марта недосчитались 42 тыс. человек, или 4,6% трафика.

Руководство воздушных гаваней всячески пытается минимизировать расходы и снизить издержки. Источники «Известий» в авиаотрасли говорят о сокращении зарплат сотрудникам. Во многих аэропортах Инженерно-технический и обслуживающий персонал (не аэродромный) переведен на сокращенную рабочую неделю.

Шереметьево с 20 марта из-за снижения пассажиропотока закрыл терминалы E и C, а Пулково — северную посадочную галерею, обслуживающую часть международных рейсов.

- Был принят ряд решений: сокращены непроизводственные расходы, перераспределены ресурсы и технологические процессы, временно выведены из эксплуатации Терминалы С и Е, сотрудники переводятся на сокращенные графики работы, в том числе с возможностью временного пребывания в отпуске за свой счет, - сообщили в пресс-службе аэропорта "Шереметьево".

ИСТОЧНИК KP.RU

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