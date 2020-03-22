Банки обещают не повышать процент по ипотеке из-за эпидемии коронавируса
ЦБ сохранил ключевую ставку на уровне 6 процентов. Это значит, что, скорее всего, банки не станут пересматривать условия по ранее выданным кредитам. В частности, ипотечные продукты не будут подлежать изменению.
В начале 2019 года средний процент по ипотеке составлял 9,8%, а в начале 2020 – 8,7%.
А вот что касается потребительских кредитов, то прогнозировать их судьбу пока не торопятся. В марте финорганизации отметили повышенный спрос на этот продукт, многие экономисты предполагают, что россияне торопились с оформлением займов, опасаясь дальнейшего роста процентных ставок, пишет газета "Известия".
Ранее сообщалось, что Центробанк решил сохранить ключевую ставку в 6 процентов.
- В феврале — марте события развиваются с существенным отклонением от базового сценария прогноза Банка России. Это связано с изменением внешних условий: распространением коронавируса и резким снижением цен на нефть, - объяснили в пресс-службе ЦБ.
Тем временем, геннадий Онищенко дал 10 советов, как пережить эпидемию коронавируса. По его мнению, совсем скоро болезнь отступит, главное не впадать в пессимизм.
ИСТОЧНИК KP.RU
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