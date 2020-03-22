2020-03-22T17:11:56+03:00
Экономика

Банки обещают не повышать процент по ипотеке из-за эпидемии коронавируса

Сохранить условия удастся благодаря тому, что ЦБ не стал повышать ключевую ставку
Елена АКИМОВА
Поделиться:
Комментарии: comments1
Пока процент по ипотечным кредитам останется неизменнымПока процент по ипотечным кредитам останется неизменнымФото: Сергей ШАХИДЖАНЯН
Изменить размер текста:

ЦБ сохранил ключевую ставку на уровне 6 процентов. Это значит, что, скорее всего, банки не станут пересматривать условия по ранее выданным кредитам. В частности, ипотечные продукты не будут подлежать изменению.

В начале 2019 года средний процент по ипотеке составлял 9,8%, а в начале 2020 – 8,7%.

А вот что касается потребительских кредитов, то прогнозировать их судьбу пока не торопятся. В марте финорганизации отметили повышенный спрос на этот продукт, многие экономисты предполагают, что россияне торопились с оформлением займов, опасаясь дальнейшего роста процентных ставок, пишет газета "Известия".

Ранее сообщалось, что Центробанк решил сохранить ключевую ставку в 6 процентов.

- В феврале — марте события развиваются с существенным отклонением от базового сценария прогноза Банка России. Это связано с изменением внешних условий: распространением коронавируса и резким снижением цен на нефть, - объяснили в пресс-службе ЦБ.

Тем временем, геннадий Онищенко дал 10 советов, как пережить эпидемию коронавируса. По его мнению, совсем скоро болезнь отступит, главное не впадать в пессимизм.

ИСТОЧНИК KP.RU

Еще больше материалов по теме: «Распространение коронавируса в мире»

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Коронавирус у Дэвида Брайана: клавишник Bon Jovi болеет уже неделю
Пять военнослужащих Северного флота пострадали при подрыве боеприпаса
Россияне с хроническими заболеваниями смогут получать рецепты дистанционно
Банки обещают не повышать процент по ипотеке из-за эпидемии коронавируса
В ИКЦ опровергли сообщения о возможном ужесточении карантина в России
В магазинах начали тестировать системы оплаты товаров по биометрии
Россия приостанавливает авиасообщение со всеми странами
Потери аэропортов из-за коронавируса оценивают в 60 млрд рублей
Число зараженных коронавирусом в России увеличилось до 367
Мантуров: дефицита продуктов в России не будет
В Узбекистане начнут штрафовать за появление на людях без маски
Капитана 1-го ранга сравнил «устаревшие» российские десантные корабли и украинские «Кентавры»
Россия ограничит авиасообщение с Колумбией, Доминиканой, Кубой и Мальдивами
Токийцы устроили любование сакурой, несмотря на коронавирус
В Госдуме назвали выдумкой слова США о «недостатках» российского Ту-160
Россия ограничит авиасообщение с Японией и Вьетнамом
В Роспотребнадзоре сравнили темпы распространения коронавируса и гриппа
Россия ограничит авиасообщение с Турцией, Таиландом и Индонезией с 23 марта
Дополнительные инфекционные боксы построят в нескольких российских регионах
Вьетнам ввёл запрет на въезд иностранцев
В Москве у студентки похитили антиквариат на 19 миллионов рублей
Число заражённых коронавирусом в мире превысило 300 тысяч
Украина считает свои катера достойным ответом российским десантным кораблям
Оргкомитет Олимпиады-2020 начал разработку других сценариев проведения Игр
Синоптики рассказали, когда весна придёт в Россию
"Четыре недели": в UFС подтвердили, что бой между Хабибом и Фергюсоном состоится
В Хорватии произошло два землетрясения за одни сутки