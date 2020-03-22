2020-03-22T17:52:16+03:00
Коронавирус Covid-19

Россияне с хроническими заболеваниями смогут получать рецепты дистанционно

Тем же, кто получает иммуносупрессивную и химиотерапию, рекомендовано быть особенно осторожными на фоне ситуации с коронавирусом
Екатерина БЕЛОКОНОВА
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Врачи будут обзванивать пациентов вместо диспансерного наблюденияВрачи будут обзванивать пациентов вместо диспансерного наблюденияФото: REUTERS
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Россияне, страдающие хроническими заболеваниями, смогут получать рецепты на лекарства дистанционно. Об этом в воскресенье, 22 марта, сообщило министерство здравоохранения.

"Руководителям медицинских организаций предписано обеспечить возможность дистанционной (в форме электронного рецепта) выписки лекарственных препаратов", - говорится в пресс-релизе на сайте ведомства.

Также на фоне распространения коронавируса будет увеличен срок действия рецепта - до трех месяцев. Это позволит гражданам, находящимся на диспансерном наблюдении, значительно реже посещать поликлинику. Более того, само наблюдение за такими пациентами рекомендовано перенести на удаленную форму – врачи будут их регулярно обзванивать.

Дело в том, что в условиях распространения коронавируса людям с хроническими заболеваниями лучше поменьше выходить из дома. Это же касается пациентов с аутоиммунными заболеваниями - ревматоидный артрит, рассеянный склероз и др. - получающих иммуносупрессивную терапию после трансплантации органов, и тех, кто проходит химиотерапию.

"Рекомендуется временно ограничить контакты с другими людьми, пользование общественным транспортом, посещение общественных мест, таких как торговые центры и магазины, поликлиники, МФЦ, рынки и др.", - сообщили в Минздраве.

Ранее сайт kp.ru писал о том, можно ли заразиться коронавирусом от продуктов из супермаркета и надо ли кипятить одежду.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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