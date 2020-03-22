Пять военнослужащих Северного флота пострадали при подрыве боеприпаса

22 Март 2020 2020-03-22T18:09:16+03:00

Изменить размер текста: A A

Пятеро военнослужащих Северного флота России получили ранения при подрыве артиллерийского боеприпаса на одном из складов. Об этом в воскресенье, 22 марта, сообщила пресс-служба министерства обороны страны.

Пострадавших доставили в военный госпиталь, где им оказывается вся необходимая медицинская помощь. Жизни военных ничего не угрожает. Причиной подрыва, по предварительным данным, стали нарушения требований безопасности при проведении погрузочно-разгрузочных работ на технической территории складского комплекса.

Других подробностей ведомство не приводит. Комиссия командования Северного флота начала проверку по факту случившегося.

Сайт kp.ru писал, что несколькими днями ранее небольшой взрыв произошел в одной из московских школ. Прямо в руках у 14-летнего мальчика сработала граната. Подросток отделался ушибами, ссадинами и ранами лица, ладоней и живота.

ИСТОЧНИК KP.RU