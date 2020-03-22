2020-03-22T20:25:17+03:00
Коронавирус Covid-19

В России начали шить многоразовые медицинские маски

Регистрационное удостоверение на их производство было получено буквально на днях
Екатерина БЕЛОКОНОВА
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Российские швейные предприятия начали производить многоразовые маскиРоссийские швейные предприятия начали производить многоразовые маскиФото: REUTERS
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Российские швейные предприятия подключились к борьбе с коронавирусом. Теперь у нас в стране производят многоразовые медицинские маски. Об этом сообщила пресс-служба министерства промышленности и торговли со ссылкой на главу ведомства Дениса Мантурова.

"Сейчас мы практически в ежедневном режиме запускаем новые мощности по выпуску средств индивидуальной защиты. Были приняты все необходимые решения и в результате к работе по производству многоразовых медицинских масок подключились российские швейные предприятия", - цитирует РИА Новости министра.

По его словам, регистрационное удостоверение на изделие было получено буквально на днях. В воскресенье, 22 марта, маски уже начали поступать в аптеки.

"При этом на полную мощность продолжают работать все производства одноразовых масок", - добавил Мантуров.

Сайт kp.ru писал, что ранее российские предприятия начали делать марлевые маски. Производители уверены - они защищают от коронавируса не хуже синтетических.

А у тебя есть маска?.Маски - хит сезона. Всё из-за коронавируса А у тебя есть маска?

ИСТОЧНИК KP.RU

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