В России начали шить многоразовые медицинские маски
Российские швейные предприятия подключились к борьбе с коронавирусом. Теперь у нас в стране производят многоразовые медицинские маски. Об этом сообщила пресс-служба министерства промышленности и торговли со ссылкой на главу ведомства Дениса Мантурова.
"Сейчас мы практически в ежедневном режиме запускаем новые мощности по выпуску средств индивидуальной защиты. Были приняты все необходимые решения и в результате к работе по производству многоразовых медицинских масок подключились российские швейные предприятия", - цитирует РИА Новости министра.
По его словам, регистрационное удостоверение на изделие было получено буквально на днях. В воскресенье, 22 марта, маски уже начали поступать в аптеки.
"При этом на полную мощность продолжают работать все производства одноразовых масок", - добавил Мантуров.
Сайт kp.ru писал, что ранее российские предприятия начали делать марлевые маски. Производители уверены - они защищают от коронавируса не хуже синтетических.
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ИСТОЧНИК KP.RU
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