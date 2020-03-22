2020-03-22T20:59:24+03:00
Коронавирус Covid-19

Замглавы Минздрава: курильщики тяжелее переносят коронавирус

Любители подымить чаще попадают в реанимацию и умирают после заражения COVID-19
Екатерина БЕЛОКОНОВА
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Мужчины умирают от коронавируса чаще женщин, и одна из причин - многие из них курятМужчины умирают от коронавируса чаще женщин, и одна из причин - многие из них курятФото: Алексей БУЛАТОВ
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Заместитель министра здравоохранения России Олег Салагай опроверг появившуюся в интернете информацию о том, что курильщики более защищены от коронавируса COVID-19. По его словам, такие люди, наоборот, тяжелее переносят заболевание.

"Пока одни спорят о методах борьбы с вирусом, другие уверенно приводят непроверенные данные. Так, в соцсетях появилась информация о том, что якобы курильщики защищены от коронавируса. Сразу начали поступать вопросы, действительно ли это так. Нет, не так. Научные данные на текущий момент это утверждение опровергают. Напротив, именно курильщикам необходимо насторожиться", - написал замглавы ведомства у себя в социальных сетях.

Он пояснил, что, согласно мартовскому исследованию Гарвардского университета и Университета Ираклион, вероятность появления тяжелых симптомов коронавируса у любителей табака в 1,4 раза больше, чем у людей, которые не курят. Также они в 2,4 раза чаще попадают в реанимацию, нуждаются в искусственной вентиляции легких и умирают.

"Надо сказать, что это логично, поскольку большой массив исследований показывает негативное воздействие курения на лёгкие и на иммунную систему. Курильщики, как известно, страдают хроническими заболеваниями лёгких (в частности, хроническим бронхитом) и чаще страдают пневмонией". - добавил Салагай.

По его словам, курение - это дополнительный фактор риска с точки зрения тяжести течения заболевания. Именно поэтому следует отказаться от табака и соблюдать меры профилактики.

Сайт kp.ru писал, что курение является одним из основных факторов, из-за которого мужчины умирают от COVID-19 чаще женщин.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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