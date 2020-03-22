Коронавирус во Франции: число зараженных превысило 16 тысяч человек

22 Март 2020 2020-03-22T22:34:55+03:00

35% заразившихся во Франции - люди младше 65 лет Фото: REUTERS

За сутки от коронавируса во Франции скончались 112 пациентов

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Коронавирус во Франции выявлен более чем у 16 тысяч человек. Об этом в воскресенье, 22 марта, сообщило министерство здравоохранения страны.

Согласно данным ведомства, на настоящий момент на территории республики насчитывается 16 018 пациентов с COVID-19. За минувшие сутки заболевание нашли у 1,5 тысячи человек.

"35% заболевших младше 65 лет", - сказал глава генеральной дирекции здравоохранения страны Жером Саломон, выступая на брифинге в воскресенье, 22 марта.

Он добавил, что 7240 человек находятся в больницах, из них 1746 попали в реанимацию. Число умерших за сутки тоже увеличилось на 112. Всего же от коронавируса во Франции скончались 674 человека. Выздоровели и выписались - 2200 пациентов, передает ТАСС.

Сайт kp.ru писал, что ранее власти республики приостановили начисление коммунальных платежей и платы за аренду жилья для наемных сотрудников и малого бизнеса с целью оказания поддержки в условиях коронавируса.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1920" height="1080" src="https://www.kp.ru/video/embed/766322" frameborder="0"></iframe> Во Франции из-за коронавируса закрыли Лувр.

ИСТОЧНИК KP.RU