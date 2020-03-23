Цена на нефть марки Brent упала более, чем на 7 процентов

23 Март 2020 2020-03-23T02:55:56+03:00

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В ходе торгов на бирже ICE в Лондоне цена на нефть марки Brent снизилась до 25,01 доллара за баррель. Стоимость фьючерса с поставками в мае снизилась на 7,9 процентов. Апрельский фьючерс нефти WTI опустился 21,06 долларов за баррель (падение на 7,5 процентов), сообщает ТАСС.

Падение началось с 9 марта, когда после новостей о срыве сделки ОПЕК, нефть подешевела сразу на 30 процентов. Ситуация усугубилась еще по одной причине - все больше стран подтвердили случаи заражения и смерти от коронавируса.

Прогнозов, когда закончится пандемия, никто не может сделать, поскольку распространение инфекции в разных странах идет по разному. В Китае, откуда вирус "ушел" в Европу, сейчас фиксируют только завозные случаи заболевания, но эта цифра растет, что вызывает у эпидемиологов тревогу в связи с возможной второй волной коронавируса.

ИСТОЧНИК KP.RU