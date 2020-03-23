2020-03-23T03:23:37+03:00
В мире

В Украине новые десантные катера "Кентавр" назвали братской могилой

Руководитель Украинского милитарного центра Тарас Чмут напомнил, что два катера строят уже больше четырех лет
Юлия САЛЬНИКОВА
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Украинский "Кентавр" должен был стать самым быстрым катером ВМС Фото: novorosinform.orgУкраинский "Кентавр" должен был стать самым быстрым катером ВМС Фото: novorosinform.org
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Новые украинские десантные катера назвали "братской могилой" из-за того, что они небезопасны - об этом заявил руководитель Украинского милитарного центра Тарас Чмут. Свое сообщение в фейсбук он начал с напоминания - два катера строят уже четыре года. Процесс производства десантно-штурмовых катеров проекта 58503 "Кентавр-ЛК" он назвал эпопеей. Чмут не рискнул предположить, когда ВМСУ, "закрыв глаза", примет корабли.

"Кентавры" должны были заменить существующую технику на службе военно-морского флота. Планировалось, что это будут "более мореходные, значительно быстрее".

- Но этого не произошло. Катера вышли такие же сырые и низкокачественные как и предшественники, а сама конструкция просто ужасная для высадки морской пехоты (это я как морпех говорю). Так же, не получилось и со скоростью,- написал Тарас Чмут.

Он назвал новые катера неудобными и небезопасными. Корабли слишком громоздкие и внутри логически не продумано пространство. Из-за узких проходов морпехи будут цепляться оружием. В десантном отделении мало места, даже для рюкзаков.

- Проект вышел "тяжелый" и несбалансированный. 32 морпехи которых он доставлять превращают его в братскую могилу.

Ранее командующий ВМС Украины пожаловался на увеличившуюся силу российского флота.

ИСТОЧНИК KP.RU

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