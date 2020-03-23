У одного из трех человек с коронавирусом нет симптомов
Китайские ученые установили, что каждый третий человек с коронавирусом не имеет никаких симптомов. В реальности эта цифра может оказаться еще выше, потому что при отсутствии кашля и высокой температуры, человек просто не станет обращаться к врачу, а значит не сдаст тест.
Но в рамках проверки людей, контактировавших с зараженными, инфекцию нашли у 43 000 людей, не имеющих симптомов.
- Они были помещены в карантин и подвергались мониторингу, но не были включены в официальный список подтвержденных случаев, который на тот момент составлял около 80 000 человек,- приводит результаты исследования South China Morning Post.
Кстати, только в КНР не стали относить бессимптомных людей к числу зараженных. В ВОЗ призывают включать такие случаи в общие списки, так поступает Южная Корея, например. А в США, Италии и Великобритании пока просто не приступили к масштабной проверке людей группы риска (контактировали с больными) без симптомов.
При этом в Китае не согласны с позицией ВОЗ, приуменьшающей опасность бессимптомных носителей. В КНР уверены, эти люди также могут заражать окружающих, как и другие пациенты. Но пока научных исследований на эту тему не было.
Другое открытие сделали врачи, наблюдая за течение болезни. Оказалось, что у большинства пациентов первый этап проходит спокойно, небольшая усталость, кашель и невысокая температура. Для коронавируса характерен скачок в изменении состояния - пациенту становится либо очень плохо, либо болезнь отступает также резко.
- Похоже, что есть период, когда организм пытается разобраться, сможет ли он победить это или нет, - рассказал NBC News доктор Кен Лин-Кью, пульмонолог из Национального еврейского здравоохранения, больницы в Денвере.
ИСТОЧНИК KP.RU