2020-03-23T04:33:40+03:00
В мире

У одного из трех человек с коронавирусом нет симптомов

Ученые до сих пор не могут получить точный ответ, насколько "молчаливые носители" коронавируса опасны для окружающих
Юлия САЛЬНИКОВА
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Инфицированный человек может не догадываться, что заражен и опасен для окружающихИнфицированный человек может не догадываться, что заражен и опасен для окружающихФото: REUTERS
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Китайские ученые установили, что каждый третий человек с коронавирусом не имеет никаких симптомов. В реальности эта цифра может оказаться еще выше, потому что при отсутствии кашля и высокой температуры, человек просто не станет обращаться к врачу, а значит не сдаст тест.

Но в рамках проверки людей, контактировавших с зараженными, инфекцию нашли у 43 000 людей, не имеющих симптомов.

- Они были помещены в карантин и подвергались мониторингу, но не были включены в официальный список подтвержденных случаев, который на тот момент составлял около 80 000 человек,- приводит результаты исследования South China Morning Post.

Кстати, только в КНР не стали относить бессимптомных людей к числу зараженных. В ВОЗ призывают включать такие случаи в общие списки, так поступает Южная Корея, например. А в США, Италии и Великобритании пока просто не приступили к масштабной проверке людей группы риска (контактировали с больными) без симптомов.

При этом в Китае не согласны с позицией ВОЗ, приуменьшающей опасность бессимптомных носителей. В КНР уверены, эти люди также могут заражать окружающих, как и другие пациенты. Но пока научных исследований на эту тему не было.

Другое открытие сделали врачи, наблюдая за течение болезни. Оказалось, что у большинства пациентов первый этап проходит спокойно, небольшая усталость, кашель и невысокая температура. Для коронавируса характерен скачок в изменении состояния - пациенту становится либо очень плохо, либо болезнь отступает также резко.

- Похоже, что есть период, когда организм пытается разобраться, сможет ли он победить это или нет, - рассказал NBC News доктор Кен Лин-Кью, пульмонолог из Национального еврейского здравоохранения, больницы в Денвере.

ИСТОЧНИК KP.RU

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