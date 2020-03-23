2020-03-23T05:44:56+03:00
Общество

Юрист рассказала, кто сможет получить отсрочку по кредиту из-за коронавируса

Ситуация с распространением коронавируса признана форс-мажорной в Москве
Юлия САЛЬНИКОВА
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В банке можно получить отсрочку, но только по ипотекеВ банке можно получить отсрочку, но только по ипотекеФото: Алексей БУЛАТОВ
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Коронавирус может повлиять на экономику не только в целом мира и отдельного государства, но и на платежеспособность конкретного гражданина. В некоторых случаях можно даже рассчитывать на отсрочку по кредиту.

В России наиболее пострадавшим от коронавируса считается Москве. Всего в России 367 случаев заражения, из них 191 - в столице. Мэр Москвы Сергей Собянин подписал указ, согласно которому из-за коронавируса ситуация в городе признана форс-мажорной.

- Просто приход в Москву или другие большие города коронавируса не является основанием, чтобы не исполнять свои кредитные обязательства, - сказала юрист Екатерина Духина в интервью радио Sputnik.

Но можно обратиться к вступившему 31 июля 2019 года в силу закону об "ипотечных каникулах". Заемщик может получить отсрочку, но только если речь идет о жилищном кредите - ипотеке, и только при подтверждении факта, что из-за коронавируса ухудшилось материальное положение. Это может быть потеря работы или временная нетрудоспособность:

- Это может являться основанием для заемщика, чтобы сформировать заявление в банк со ссылкой на это обстоятельство, поскольку оно меняет жизнь в худшую сторону,- заявила юрист.

Ранее в правительстве России совместно с Центробанком приняли решение о введении до 30 сентября 2020 года особого льготного периода по выплате кредитов для заболевших коронавирусом. Если человек оказался в больнице с этим диагнозом, то банк не должен начислять пени и штрафы, отнимать квартиру (при наличии заявления, подтверждающего этот факт). Такие рекомендации ЦБ поступили в банки.

ИСТОЧНИК KP.RU

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