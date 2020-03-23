2020-03-23T06:57:47+03:00
Общество

Названы самые высооплачиваемые профессии в России: за зарплатой свыше 300 тысяч рублей надо ехать на Сахалин

За 2019 год номинальные зарплаты выросли на 9,1 процент
Юлия САЛЬНИКОВА
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В отрасли "добыча полезных ископаемых" - самые высокие зарплатыВ отрасли "добыча полезных ископаемых" - самые высокие зарплатыФото: EAST NEWS
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В каких регионах самые высокие зарплаты и какие профессии самые доходные, вычислили аналитики РИА Новости. По данным за 2019 год, больше всего получали работники отраслей, связанных с добычей полезных ископаемых. Но и тут зарплаты распределялись неравномерно - с отрывом от остальных 23-х идут 14 регионов.

- В Сахалинской области в отрасли добычи нефти и газа можно рассчитывать на чистую зарплату более чем в 350 тысяч рублей. Это почти в два раза выше, чем заработок в самой доходной отрасли в Москве и в три раза - чем во второй по величине зарплаты отрасли Сахалина - услугах в области добычи полезных ископаемых,- сообщают исследователи.

Москва идет на втором месте в рейтинге по уровню зарплат, причем больше всего можно заработать в финансовой сфере: страховые фонды, кредитные организации и так далее. В месяц выходит в среднем 200 тысяч рублей. Чуть ниже, но тоже в лидерах по Москве - зарплата IT-специалистов, около 147 тысяч рублей.

Удивительно, но "айтишники" столицы оказались почти также богаты, как нефтяники, если сравнивать их ежемесячный номинальный доход. Зарплата работников сферы добычи газа в Ямало-Немецком автономном округе в среднем достигает 150 тысяч рублей.

В среднем за 2019 год зарплаты выросли на 9,1 процент.

Другое исследование показало, кто находится на другом конце списка - самые минимальные зарплаты в сферах образование, сельское и лесное хозяйство, рестораны и кафе.

ИСТОЧНИК KP.RU

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Названы самые высооплачиваемые профессии в России: за зарплатой свыше 300 тысяч рублей надо ехать на Сахалин
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