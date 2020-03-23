В Москву пришёл антициклон, который обычно провоцирует сильные морозы или экстремальную жару

23 Март 2020 2020-03-23T07:28:35+03:00

днём в Москве будет стремительно теплеть, и к концу недели температура воздуха в центральной части России будет достигать + 5-6 градусов Фото: Ольга СУПОНЕВА

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В течение нынешней и, возможно, будущей недели погодой в Москве будет управлять пришедший антициклон, который вызовет серьёзные колебания температуры, рассказал научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.

Он добавил, что синоптики обычно называют этот антициклон блокирующим. Если бы он пришёл зимой, в морозы в Москве достигали бы 28-30 градусов, а летом он спровоцировал бы жару более 30 градусов. В марте он вызовет большие перепады температуры.

- Иными словами, по ночам в антициклоне и ясном небе происходит сильнейшее охлаждение воздуха. Мы прогнозируем, что в первой половине недели по ночам будет минус 5-10 градусов, - рассказал Роман Вильфанд "Российской газете".

Синоптик также отметил, что по ночам температура будет расти, но всё ещё останется минусовой. В то же время днём в Москве будет стремительно теплеть, и к концу недели температура воздуха в центральной части России будет достигать + 5-6 градусов. На такое потепление повлияет смещение антициклона: сначала столица будет в его северной части, но с каждым днём будет перемещаться всё западнее, а ветры будут становиться всё южнее.

В понедельник в Москве ожидается около нуля, со вторника начнётся потепление благодаря тёплым лучам и безоблачному небу. В вторник +5, в среду +7... +8, в пятницу и субботу тепло может достигать +13... +15 градусов.

- Прогнозируем, что тепло установится до конца месяца. До 1 апреля циклон будет существовать, - пообещал Вильфанд.

ИСТОЧНИК KP.RU