2020-03-23T07:28:35+03:00
Общество

В Москву пришёл антициклон, который обычно провоцирует сильные морозы или экстремальную жару

К концу недели воздух может прогреться до +13
Ася КУЗНЕЦОВА
Поделиться:
днём в Москве будет стремительно теплеть, и к концу недели температура воздуха в центральной части России будет достигать + 5-6 градусовднём в Москве будет стремительно теплеть, и к концу недели температура воздуха в центральной части России будет достигать + 5-6 градусовФото: Ольга СУПОНЕВА
Изменить размер текста:

В течение нынешней и, возможно, будущей недели погодой в Москве будет управлять пришедший антициклон, который вызовет серьёзные колебания температуры, рассказал научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.

Он добавил, что синоптики обычно называют этот антициклон блокирующим. Если бы он пришёл зимой, в морозы в Москве достигали бы 28-30 градусов, а летом он спровоцировал бы жару более 30 градусов. В марте он вызовет большие перепады температуры.

- Иными словами, по ночам в антициклоне и ясном небе происходит сильнейшее охлаждение воздуха. Мы прогнозируем, что в первой половине недели по ночам будет минус 5-10 градусов, - рассказал Роман Вильфанд "Российской газете".

Синоптик также отметил, что по ночам температура будет расти, но всё ещё останется минусовой. В то же время днём в Москве будет стремительно теплеть, и к концу недели температура воздуха в центральной части России будет достигать + 5-6 градусов. На такое потепление повлияет смещение антициклона: сначала столица будет в его северной части, но с каждым днём будет перемещаться всё западнее, а ветры будут становиться всё южнее.

В понедельник в Москве ожидается около нуля, со вторника начнётся потепление благодаря тёплым лучам и безоблачному небу. В вторник +5, в среду +7... +8, в пятницу и субботу тепло может достигать +13... +15 градусов.

- Прогнозируем, что тепло установится до конца месяца. До 1 апреля циклон будет существовать, - пообещал Вильфанд.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В России вступило в силу ограничение авиасообщения со всеми странами из-за коронавируса
Минздрав назвал регионы России, где больше всего врачей-инфекционистов
В Москву пришёл антициклон, который обычно провоцирует сильные морозы или экстремальную жару
Названы самые высооплачиваемые профессии в России: за зарплатой свыше 300 тысяч рублей надо ехать на Сахалин
Застрявшие в Доминикане украинцы требуют от Зеленского прислать за ними президентский самолет
Юрист рассказала, кто сможет получить отсрочку по кредиту из-за коронавируса
Канада отказалась от участия в Олимпиаде из-за коронавируса
Премьер-министр Японии допустил отсрочку Олимпиады "если ее проведение в полном формате нельзя осуществить"
У одного из трех человек с коронавирусом нет симптомов
В Китае нет ни одного внутреннего случая заражения коронавирусом, но 39 "привозных"
В Украине новые десантные катера "Кентавр" назвали братской могилой
Цена на нефть марки Brent упала более, чем на 7 процентов
На передовой борьбы с коронавирусом: Врачи показали лица с синяками после смены
Макрон поставил Джонсону ультиматум из-за коронавируса
В Минобороны России заявили, что США "беспардонно разворовывают" недра Сирии
Захарова о критике журналиста Bild: отвечу словами министра, но не вслух
Коронавирус у Харви Вайнштейна: что известно о состоянии здоровья осужденного продюсера
Назван самый безопасный вид транспорта при пандемии коронавируса
В Иране от коронавируса умер журналист, который не верил в эпидемию и хотел заразиться ради "хайпа"
В Чехии заявили, что границы ЕС могут оставить закрытыми на два года
Пассажиропоток в метро Москвы снизился на 40 процентов
В Украине число зараженных коронавирусом увеличилось до 63: Рада собирается на внеочередное заседание