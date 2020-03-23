В России вступило в силу ограничение авиасообщения со всеми странами из-за коронавируса
23 марта вступило в силу ограничение на авиасообщение между Россией и всеми странами мира. Остались только рейсы между Москвой и столицами или одним крупным городом в стране. Исключениями стали 146 рейсов - по одному с каждым государством.
Чартерные рейсы буду летать только для возвращения на родину и Россиян, и иностранцев, сообщили в Росавиации.
Напомним, с 1 февраля Россия начала вводить ограничения на авиасообщение с иностранными государствами на фоне распространения коронавируса. Сначала были приостановлены некоторые рейсы в Китай, затем в Южную Корею и Иран. На тот момент эти три страны лидировали по количеству заражённых коронавирусом.
Затем, по мере распространения вируса в Европе, Россия ограничила рейсы с отдельными городами Италии, а после и другими европейскими.
Сайт kp.ru писал, что ограничения на полёты в США, ОАЭ и Великобританию были введены еще раньше - с 20 марта.
ИСТОЧНИК KP.RU