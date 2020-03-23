2020-03-23T07:44:18+03:00
Коронавирус Covid-19

В России вступило в силу ограничение авиасообщения со всеми странами из-за коронавируса

Рейсы сохранятся только между столицами, чартерные будут возвращать иностранцев и россиян на родину
Ася КУЗНЕЦОВА
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Россия прекратила с 23 марта авиасообщение со всеми странами, оставив только рейсы между Москвой и столицами или одним крупным городом в странеРоссия прекратила с 23 марта авиасообщение со всеми странами, оставив только рейсы между Москвой и столицами или одним крупным городом в странеФото: Иван ВИСЛОВ
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23 марта вступило в силу ограничение на авиасообщение между Россией и всеми странами мира. Остались только рейсы между Москвой и столицами или одним крупным городом в стране. Исключениями стали 146 рейсов - по одному с каждым государством.

Чартерные рейсы буду летать только для возвращения на родину и Россиян, и иностранцев, сообщили в Росавиации.

Напомним, с 1 февраля Россия начала вводить ограничения на авиасообщение с иностранными государствами на фоне распространения коронавируса. Сначала были приостановлены некоторые рейсы в Китай, затем в Южную Корею и Иран. На тот момент эти три страны лидировали по количеству заражённых коронавирусом.

Затем, по мере распространения вируса в Европе, Россия ограничила рейсы с отдельными городами Италии, а после и другими европейскими.

Сайт kp.ru писал, что ограничения на полёты в США, ОАЭ и Великобританию были введены еще раньше - с 20 марта.

ИСТОЧНИК KP.RU

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