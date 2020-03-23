Нурмагомедов из-за коронавируса вернулся из США в Россию
Команда чемпиона UFC Хабиба Нурмагомедова вернулась в Россию из США из-за ситуации с коронавирусом, заявил его менеджер Ризван Магомедов.
Зал в Сан-Хосе, где спортсмен тренировался перед боем с американцем Тони Фергюсоном, закрыли, также рассказал он ТАССу.
Напомним, как сообщал сайт kp.ru, представители UFC подтвердили в официальном Instagram аккаунте о том, что бой между россиянином Хабибом Нурмагомедовым и американцем Тони Фергюсоном состоится.
Изначально бой должен был состояться в Нью-Йорке, но местные власти запретили проведение таких мероприятий в рамках борьбы с коронавирусом. Сейчас организаторы ищут новое место.
- Заприте нас одних в каком-нибудь зале, и без риска для всех узнаете, кто сильнее, - прокомментировал тогда Нурмагомедов.
У 31-летнего Хабиба Нурмагомедова 28 побед и 1 поражение, у Тони Фергюсона - 25 побед из 28 боев.
ИСТОЧНИК KP.RU