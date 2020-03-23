Застрявших в Марокко из-за коронавируса россиян вывезут специальным рейсом

23 Март 2020 2020-03-23T10:46:53+03:00

Сегодня в Марокко вылетел борт авиакомпании Azur Air, который вывезет россиян на родину Фото: Алексей БУЛАТОВ

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Росавиации, Ростуризму и Министерству иностранных дел РФ удалось договориться об отправке в Королевство Марокко специального рейса для возвращения в Россию наших граждан, застрявших в этой стране из-за коронавируса. Сегодня в Марокко вылетел борт авиакомпании Azur Air, который вывезет россиян на родину.

Боинг 777, рассчитанный на 524 места, вылетел из столицы 23 марта в 03:59, и в настоящее время он находится в пути. В 10:15 по местному времени борт должен прибыть в аэропорт Касабланки. Вылет из Касабланки в Москву намечен на 11 часов по местному времени. Московское время на два часа опережает время в Касабланке.

- Финальный список пассажиров формирует Генеральное консульство РФ в Касабланке. Как ожидается, в Москву вылетит более 500 граждан РФ, - сообщает Министерство транспорта Российской Федерации.

Azur Air является стратегическим партнером туроператора Anex Tour.

Между тем в России вступило в силу ограничение авиасообщения между странами. Рейсы сохранятся только между столицами, чартерные будут возвращать иностранцев и россиян на родину.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1080" height="1080" src="https://www.kp.ru/video/embed/768055" frameborder="0"></iframe> Отпуск поневоле из-за коронавируса.Каково это - остаться в чужой стране, закрывшей свои границы из-за коронавируса? Увы, в такой ситуации сейчас находятся тысячи россиян… Росавиация, Ростуризм и МИД ищут способы вернуть на Родину наших сограждан

ИСТОЧНИК KP.RU